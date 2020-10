Dispositivi poetici fragili, apparizioni che abitano temporaneamente il territorio umbro: Monte Immagine è l’ultima installazione ambientale di Alberonero a Vallo di Nera. Il progetto è composto da cinque installazioni realizzate con materiali naturali trovati nei boschi, resine e tessuti colorati. Gli alberi sono le colonne portanti di ognuna delle cinque installazioni, materie prime che vivono il luogo attraverso le diverse suggestioni.

Le opere, inaugurate il 2 ottobre, sono state realizzate nell’ambito di Umbria, una terra che ti muove, promosso da C.U.R.A., in collaborazione con STUDIO STUDIO STUDIO, il progetto interdisciplinare fondato da Edoardo Tresoldi per il supporto e la creazione di progetti di arte contemporanea. I lavori di Alberonero sono accompagnati da una installazione fotografica itinerante con gli scatti del fotografo Roberto Conte allestita in diversi punti del piccolo borgo. Le fotografie della mostra saranno poi visibili all’interno degli spazi della Casa dei Racconti di Vallo di Nera.

L’esperienza empatica con il luogo è alla base dei lavori di Alberonero e della sua immersione totale nella natura: “Nelle mie opere cerco di fare un’esperienza di pratica del posto che mi conduce a essere in equilibrio con il luogo e a non modificarlo, ma alterarlo temporaneamente. Un approccio che ho condiviso in passato con i lavoratori del posto. In Valnerina, non a caso, ho incontrato Giuseppe, un pastore che mi ha aiutato a pensare come qui potevo lavorare sugli stati d’animo che nascono dai momenti straordinari e solitari con il luogo”.

