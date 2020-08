Mentre in Italia salgono senza sosta i nuovi casi di Covid (domenica sono stati 1.210), il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, rassicura gli italiani. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos Salute, il professore ieri ha detto: “Abbiamo superato la soglia psicologica dei 1000 nuovi contagi ma questo non deve creare panico. Stiamo controllando di più e in questo modo evitiamo che positivi asintomatici vadano in giro ad infettare inconsapevolmente. Le terapie intensive non sono intasate e ci sono, per fortuna, pochissimi decessi”.

“Siamo, purtroppo, in linea con la situazione epidemiologica di altri Paesi vicini – ha aggiunto Pregliasco – Dobbiamo continuare ad essere ottimisti e ricordare sempre come oggi più che mai occorre avere buon senso e tenere la barra dritta sul rispetto delle misure e dei comportamenti che ci garantiscono la nostra sicurezza”.