Il “Decreto Rilancio” prevede, tra le altre misure, anche il Reddito di emergenza (Rem), uno strumento per tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza sanitaria, non coperti dagli altri sussidi. Ma a chi spetta e come funziona? Proviamo a fare chiarezza.

A chi spetta

Ha diritto al Rem chi si trova in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza sanitaria. Il nucleo familiare deve contemporaneamente soddisfare alcuni requisiti precisi:

• il richiedente deve avere la residenza in Italia;

• il reddito familiare, nel mese di aprile 2020, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come REM e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;

• l’ISEE del nucleo deve essere inferiore a 15.000 euro;

• il valore del patrimonio mobiliare familiare del 2019 deve essere inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, ma entro un massimo complessivo di 20.000 euro. Se nel nucleo è presente un soggetto definito come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo è di 25.000 euro.

Chi è escluso dal Rem

• il Rem non può essere richiesto se nel nucleo sono presenti soggetti che percepiscono le indennità previste per l’emergenza Covid-19, siano titolari di pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell’invalidità), siano lavoratori dipendenti con retribuzione lorda superiore all’importo del REM o percettori del reddito di cittadinanza.

• i detenuti

• chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblic

• chi percepisce il reddito di cittadinanza

• chi è titolare di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione superiore alle soglie previste dal sussidio

• chi ha nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione (a eccezione dell’assegno di invalidità)

A quanto ammonta

Il valore di base del Reddito d’emergenza è 400 euro, che deve esser moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell’ISEE che assegna un valore a ogni composizione familiare. Non può superare il valore massimo di 800 euro a nucleo familiare. In presenza di un componente in condizioni di disabilità si può arrivare a 840 euro totali.

Ecco due esempi:

• per due componenti il parametro della scala di equivalenza di riferimento è 1,57, quindi il REM sarà di 628 euro;

• per tre componenti il parametro ISEE è 2,04, quindi da tre componenti in su il parametro di riferimento è comunque due, tranne che in presenza di componente con disabilità dove è concesso il 2,1.

Il REM viene erogato in due quote di pari importo.

Come richiederlo

La domanda deve essere inviata entro la fine di giugno 2020 tramite il sito dell’Inps, che non ha ancora reso disponibile il modulo dedicato. In alternativa si può far riferimento ai CAF o ai patronati. Inps e Agenzia delle entrate verificano i requisiti del nucleo familiare e, qualora emerga che il REM non spetta, lo revocano e quanto indebitamente percepito deve esser restituito con applicazione delle sanzioni del caso.