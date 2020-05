Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato sabato sera il nuovo decreto approvato dal governo per gestire la Fase 2 dell’emergenza legata al coronavirus. Da lunedì 18 maggio, ripartono negozi, parrucchieri, stabilimenti balneari, bar e ristoranti con il servizio interno ed esterno. Dal 25 le palestre e dal 3 giugno, gli spostamenti tra le regioni e i Paesi Ue. Dal 15 infine riparte la cultura: teatri cinema sia all’aperto che al chiuso, ma anche i centri estivi. Restano vietate, almeno per il momento, feste, club e discoteche. Cambiano anche le regole sulle distanze da osservare. Vediamo quando e come.

Dal 18 maggio

• Libertà di spostamento. Sarà possibile muoversi liberamente all’interno della propria regione, salvo disposizioni più restrittive per aree specifiche in cui sarà rilevato un maggiore rischio di contagio: «significa uscire di casa senza dover giustificare dove si vuole andare», ha detto Conte sabato, spiegando che non sarà quindi più necessario compilare i moduli di autocertificazione. Dal 18 maggio si potranno quindi incontrare anche gli amici (e chiunque si voglia),

• Al via negozi e centri commerciali. L’ingresso nei negozi sarà sempre contingentato a seconda delle dimensioni dei locali, sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Se si vuole provare qualche capo di abbigliamento sarà possibile indossando mascherina e guanti puliti. Il comitato tecnico scientifico ha ritenuto che non sia necessario sanificare poi gli abiti. Cambieranno anche gli orari di alcune attività per gestire meglio i flussi di clienti.

• Riaprono ristoranti e bar con servizio interno ed esterno. Non c’è un limite di clienti previsto, dipenderà dalle dimensioni e dall’organizzazione del ristorante. Considerato l’obbligo della distanza minima di un metro tra commensali e tra le sedute dei tavoli sarà molto difficile che i ristoranti abbiano tavoli in cui potere ospitare più di 4-6 persone. Solo se si va con persone con cui si coabita si può dichiararlo ed evitare di rispettare la distanza di sicurezza

• Parrucchieri e centri estetici. Sarà necessario prendere appuntamento, rispettando rigide misure di protezione e distanziamento sociale. Non si potrà entrare in questi negozi e attendere il proprio turno, sarà necessario arrivare all’ora dell’appuntamento prefissato.

• Assembramenti vietati. Continueranno a essere vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o privati ma aperti al pubblico.

• Stabilimenti balneari. Gli ombrelloni dovranno avere una superficie di almeno 10 metri quadrati. I lettini e le sedie a sdraio, quando non posizionati in prossimità di un ombrellone, devono essere distanti almeno 1 metro e mezzo. Le persone dovranno essere distanti almeno un metro le une dalle altre, fatta eccezione per le famiglie e conviventi. I lettini, le sedie a sdraio e gli ombrelloni dovranno essere disinfettati a ogni cambio di persona e dovranno essere presenti prodotti igienizzanti. Si potrà misurare la temperatura corporea delle persone in ingresso, vietandolo a chi dovesse averla uguale o superiore ai 37,5 °C. Nei lidi dovrà essere privilegiato l’accesso tramite prenotazione e dovrà essere mantenuto l’elenco delle presenze per 14 giorni.

• Spiagge libere. Il rispetto dei comportamenti consigliati – distanza di almeno 1 metro tra le persone e 10 metri quadrati per ombrellone – sarà responsabilità dei singoli frequentatori. Per controllare che le distanze siano rispettate, è suggerita la presenza di un addetto alla sorveglianza.

• Vietata animazione in spiaggia. Sono vietate anche tutte le attività che implichino assembramenti.

• Ok a sport in spiaggia. Saranno ammessi tutti gli sport individuali, come i racchettoni sulla spiaggia e il nuoto, il surf, il windsurf e simili in acqua.

• Obbligo di quarantena per i positivi al Covid. Continua a valere l’obbligo di isolamento domiciliare per le persone risultate positive al coronavirus o per i loro contatti stretti, se deciso dalle autorità sanitarie.

• Mascherine. Non sarà necessario indossare la mascherina all’aperto, salvo che le regioni non stabiliscano diversamente (come probabilmente farà la Lombardia).

• Spostamenti tra regioni solo in caso di necessità e lavoro. In questi casi serve sempre l’auto dichiarazione, mentre restano vietati i liberi spostamenti tra le Regioni.

• Messe. Ripartono le funzioni religiose.

Dal 25 maggio

• Al via le palestre e piscine. Dal 25 maggio, potranno riaprire anche palestre, le piscine e i centri sportivi, con regole più stringenti: le palestre dovranno riorganizzare gli spazi (anche negli spogliatoi) per garantire sempre la distanza di 1 metro tra le persone e di 2 metri tra le persone che si stanno allenando. Bisognerà inoltre disinfettare gli attrezzi dopo ogni utilizzo e dovrà essere fornito gel disinfettante per le mani. Le piscine dovranno chiudere tribune e spalti, sarà obbligatorio fare una doccia con sapone prima di fare il bagno e ci dovranno essere almeno 7 metri quadrati di superficie per persona sia in vasca che nelle aree di riposo. Restano vietate le discipline sportive di squadra o di gruppo e quelle, come le arti marziali, in cui è previsto un contatto personale.

Dal 3 giugno

• Spostamenti liberi tra Regioni. Salvo diverse disposizioni.

• Viaggi dentro l’Ue. Sarà possibile muoversi da e per l’estero e si potrà entrare in Italia dall’Unione Europea senza l’obbligo di 14 giorni di quarantena.

Dal 15 giugno

• Al via cinema e teatri. Sono confermate le regole di distanziamento sociale che erano già state messe in atto prima del lockdown, dunque poltrone almeno alternate, posti preassegnati e ingressi e uscite separati. Negli spazi al chiuso non potranno esserci più di 2.00 persone, 1.000 negli spazi all’aperto.

• Centri estivi. Ripartiranno una serie di offerte ricreative per i bambini e anche per i centri estivi sono state approvate nuove regole di sicurezza.