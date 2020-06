Ventidue street artist internazionali per un progetto di arte pubblica partecipata per la riqualificazione urbana, tra i più fotografati e visitati al mondo: Big City Life ha trasformato 22 facciate del Lotto 1 di Tor Marancia, la borgata romana a pochi passi da Garbatella. Iniziato nel 2015, il progetto, unico al mondo, si è arricchito negli anni di nuove opere, contribuendo a rendere Roma una delle nuove capitali europee della street art. Ideato da 999Contemporary, è stato sostenuto e promosso da Roma Capitale e condiviso con ATER, l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale del Comune di Roma. Il Museo condominiale di Tor Marancia ha rappresentato l’Italia alla Biennale di Venezia – 15° Mostra di Architettura.

Carrani Tour, marchio italiano storico per il turismo ricettivo, ha attivato il nuovo Tour guidato tra le meraviglie di Tor Marancia. Una guida esperta che vive e ama il quartiere accompagnerà il visitatore alla scoperta dell'arte urbana romana: preparati a camminare, indossa scarpe comode e non dimenticare la macchina fotografica.



Costo:

25 € a persona

Gratis: bambini da 0 a 17 anni

Include:

Guida Professionale in Italiano

Giorni di operatività:

Sabato e Domenica alle 10:00

Dove – Meeting Point:

Museo Condominiale di Tor Marancia, 63, Viale Tor Marancia, 00147 Roma RM

Lingua:

Italiano, Englese

Durata:

1 ora e 30 minuti.

Prenota il Tour – Clicca qui