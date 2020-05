La quotidianità della vita domestica ai tempi del coronavirus. La racconta la fotografa Luisa Carcavale, in una collezione di ritratti intimi realizzati in giro per il mondo. The Lockdown people è il titolo di un progetto fotografico d’autore che parte da un interrogativo: cosa ci manca di più quando la nostra vita è improvvisamente ferma in casa a causa della pandemia?

Luisa Carcavale, professionista del ritratto tra le più accreditate in Italia, collabora con le più importanti case discografiche e di produzione cinematografica. Pubblica regolarmente con riviste del calibro di ELLE, Vanity Fair, IO Donna, e la regia del suo primo videoclip è stata premiata nel 2018 come la migliore durante il Festival del Cinema di Roma.

Così racconta il suo ultimo lavoro, presentato sulla sua pagina facebook il 13 maggio con la curatice Chiara Vigliotti: “The lockdown people è il mio nuovo progetto fotografico, una collezione di ritratti di persone che stanno vivendo questo momento di astinenza da qualcosa o semplicemente da loro stessi, in diversi paesi del mondo. Sono entrata nelle loro case attraverso una videochiamata che mi ha permesso di individuare il luogo, l’inquadratura e la luce per ritrarli come se fossi lì. Ho chiesto di poter fare due foto, un ritratto e una fotografia di qualcosa che li rappresentasse o di cui sentono la mancanza”.

