Da questa mattina tutta Italia è in quarantena. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato ieri sera in diretta Tv la firma di un decreto (qui il testo originale) che di fatto allarga la zona rossa a tutto il Paese. Per il premier: “Non c’è più tempo. Servono provvedimenti più duri”. Il decreto è una misura straordinaria per far fronte al numero crescente di contagi da coronavirus: sono stati più di 1.600 nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.985 casi attualmente positivi. Finora i decessi sono 463, i guariti sono 724 e il totale dei contagi, dall’inizio dell’emergenza, è di oltre 9mila casi. Chi viola la quarantena imposta dal nuovo decreto rischia fino a 3 mesi in carcere.

Il decreto estende a tutto il territorio nazionale le norme già in vigore dall’8 marzo per la Lombardia e le altre 14 province, con due integrazioni: si vietano gli assembramenti all’aperto o nei locali e si sospendono le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Le nuove misure sono in vigore dal 10 marzo fino al 3 aprile.



Cosa si può fare / Cosa è vietato



• Vietato entrare ed uscire

Gli spostamenti in altri comuni sono vietati. Potranno avvenire solo se motivati da “esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”.

Il divieto è assoluto e non ammette eccezioni per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che siano risultate positive al virus.

Negli aeroporti, lungo le autostrade e presso le stazioni ferroviarie, i passeggeri saranno sottoposti ai controlli delle forze di polizia.

“Sugli effetti con l’estero non cambia nulla: gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stesse condizioni ma controlleremo gli ingressi in Italia”, ha detto il premier Conte.

• Divieto di assembramenti

Sono vietati gli assembramenti all’aperto o nei locali. • Trasporti pubblici regolari

“Non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare. Sugli effetti con l’estero non cambia nulla: gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stesse condizioni ma controlleremo gli ingressi in Italia”, ha detto il premier Conte.

• Niente blocchi per aziende e merci

Il governo rassicura dopo che, nella notte, molti supermercati sono stati presi d’assalto dai clienti. I rifornimenti alimentari saranno regolari. • Scuole chiuse fino al 3 aprile

L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, atenei e accademie è sospesa fino al 3 aprile. È disposta, inoltre, la sospensione degli esami per la patente di guida. Sospesi anche i concorsi. • Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18

Il gestore deve essere però in grado di rispettare “l’obbligo” di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale nei locali, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. • Chiuse palestre e piscine

Sono chiuse tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. • Stop allo Sport. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

• Centri commerciali

I centri commerciali dovranno restare chiusi nel week end. • Negozi aperti

Le altre attività commerciali diverse dalla ristorazione potranno rimanere aperte a condizione che riescano a garantire la distanza di un metro fra i clienti. • Chiusi tutti i luoghi della cultura, pub, locali notturni ed eventi

Resteranno chiusi tutti i musei, cinema, teatri, centri culturali e stazioni sciistiche. Sono sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. • Niente matrimoni né funerali

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. • Anticipare le ferie

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.

LE SANZIONI Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda.