Lo scorso anno circa 3,5 milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo, di cui oltre 1,6 milioni di iraniani, si sono riuniti a Karbala, per assistere alle cerimonie annuali dell’Arbaeen che, insieme al Kumbh Mela in India, è il più grande raduno religioso del mondo. In tutto, la grande marcia ed i riti di lutto vedono ogni anno la partecipazione di circa 20 milioni di pellegrini. La cerimonia arriva 40 giorni dopo l’Ashura, l’anniversario del martirio del terzo Imam sciita, l’Imam Hussein.

Anche se l’Arbaeen è un rito sciita, molti musulmani sunniti o di altre religioni come il cristianesimo e lo zoroastrismo, partecipano al pellegrinaggio per commemorare la lotta dell’Imam considerato simbolo di libertà e giustizia contro la tirannia del suo tempo. In tanti fanno il pellegrinaggio a piedi da Baghdad, un percorso di 80 km che può richiedere diversi giorni, molti altri anche da Bassora, nel sud dell’Iraq, un viaggio di circa 700 km che richiede settimane di marcia.

Il fotoracconto che pubblichiamo qui sono scatti realizzati dal fotografo iracheno Mostafa Meraji.

Foto: Mostafa Meraji – Unspash