Il nome “Taj Mahal”, letteralmente tradotto, significa “il palazzo della corona” o “la corona del palazzo”. Si trova nella cittadina indiana di Agra, a 157 miglia da Delhi, la capitale dell’India ed è il mausoleo più grande del mondo, una della 7 meraviglie della Terra. Fu commissionato dall’imperatore Shah Jahan come monumento a sua moglie Mumtaz. Dopo la sua morte, Shah Jahan trascorse due anni in lutto, poi iniziò la costruzione del Taj Mahal. Il monumento è stato costruito a partire dagli anni 1631-1653, ha impiegato oltre 20.000 lavoratori e ci sono voluti 22 anni per completarlo. Il Taj Mahal dispone di ben 28 varietà di metalli preziosi e gemme. La sua architettura è una miscela di design asiatico, persiano e islamico. Google Arts and Culture ha realizzato un tour virtuale in questa meraviglia della Terra. Scoprila con noi.



Clicca sulle immagini per iniziare il tour. A destra dello schermo, troverai 4 punti di partenza. Muoviti seguendo il cursore.

Taj Mahal| Il tour virtuale

(Google Arts and Culture)