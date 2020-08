Dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto fino al 7 settembre, in Italia tutte le discoteche devono restare chiuse, sia quelle all’aperto che quelle al chiuso, ed è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Agli operatori del settore verranno riconosciuti contributi economici, inseriti già nel decreto Agosto.



Questo è ciò che prevede la nuova ordinanza annunciata domenica sera dal ministro della Salute Roberto Speranza, dopo un incontro con i rappresentanti delle Regioni per discutere di come contenere il nuovo aumento dei contagi da coronavirus, ormai costante da alcune settimane. Nessuna possibilità di deroga è prevista alla “sospensione” che era già stabilita dal Dpcm del 7 agosto, ma le Regioni avevano deciso di consentire comunque la riapertura delle attività da ballo. Nei giorni scorsi, il governo aveva chiesto alle Regioni di intervenire, ma lo avevano fatto in qualche misura solo Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Basilicata, chiudendo le discoteche o limitandone l’attività.



La protesta del Silb Fipe

Il presidente del Silb Fipe, l’associazione italiana delle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, Maurizio Pasca ha contestato la decisione del governo annunciando il ricorso al Tar: “La discoteca – ha detto – è un grandioso capro espiatorio. Noi non ci sentiamo responsabili. Osserveremo nei prossimi mesi se a discoteche chiuse il ‘contagiò si fermerà!’. Lo osserveremo attentamente. E agiremo di conseguenza. La discoteca è un luogo come altri, gestita da imprenditori che fanno rispettare le regole. I comportamenti non sono imputabili al luogo, bensì agli esseri umani che li compiono. Dentro una discoteca così come altrove”.

Ieri, martedì 18 agosto, è saltato il vertice tra i gestori dei locali e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che ha annuncitao che il tavolo riprenderà dopo che il Tar del Lazio avrà deciso sul ricorso. I gestori dei locali da ballo hanno così proposto al ministro il ritiro del ricorso – ipotesi sempre più probabile – in cambio di aiuti economici. Oggi il Silb Fipe deciderà se andare avanti o ritirarlo.