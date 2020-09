In attesa dei risultati definitivi, festeggia il fronte del Sì in vantaggio con il 69,6% contro il 30,4 del No. Sono i primi risultati, ancora parziali, del Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. “Una giornata storica” per il M5s, che vede realizzato uno dei suoi cavalli di battaglia. Anche il Pd si dice soddisfatto e considera il tionfo del Sì come il primo passo di una densa stagione di riforme.



Il 20 e 21 settembre, gli italiani sono stati chiamati alle urne per confermare o bocciare la legge sul taglio dei parlamentari, approvata in ultima lettura dalla Camera l’8 ottobre 2019 con 553 voti a favore, 14 no e due astenuti. Prevede la riduzione del numero dei deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200). Si taglia il 36,5% degli attuali parlamentari. I posti per i candidati all’estero scendono da 18 a 12, i senatori a vita potranno essere al massimo cinque. La soglia minima di senatori per ciascuna regione si abbassa da 7 a 3. La riforma entrerebbe in vigore a partire dalle prossime elezioni politiche.





Il voto nelle Regioni

Oltre al referendum, si è votato anche per rinnovare giunte e consigli di 7 Regioni e 957 Comuni. Le sfide più attese sono quelle in Toscana e Puglia. Ecco i dati parziali.

In Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è in vantaggio (di poco più di 4 punti ) al 76,7% contro la sfidante di centrodestra Susanna Ceccardi al 41,2%.

In Puglia dalle prime proiezioni Michele Emiliano (centrosinistra) è in testa con il 46,8% contro Raffaele Fitto al 38%.

In Campania Vincenzo De Luca (centrosinistra) è avanti con il 64,9% su Stefano Caldoro (centrodestra) con il 20,2%.

In Veneto Luca Zaia è nettamente in testa con il 75,9% su Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 15,6%.

In Liguria Giovanni Toti (centrodestra) è avanti al 54,9% su Ferruccio Sansa (centrosinistra) al 38,2%.

Nelle Marche Francesco Acquaroli (centrodestra) è in vantaggio con il 49,6% mentre Maurizio Mangialardi (centrosinistra) è fermo al 35,9%.