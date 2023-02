Un anno fa la Russia invadeva l’Ucraina. Ieri l’Onu ha votato il «ritiro immediato di Mosca»: i sì sono stati 141, ma India, Cina e Sudafrica si sono astenute.

Era la notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 quando iniziò l’invasione russa in Ucraina. Un anno di guerra ha devastato molte città e ucciso decine di migliaia tra civili e soldati. Ma il conflitto ha anche cambiato profondamente i rapporti tra i Paesi, ridisegnando la mappa della geopolitica internazionale.

Ieri, giovedì 23 febbraio, a un anno dall’inizio della guerra, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, con maggioranza di 141 voti su 193, una risoluzione che invita la Russia a ritirarsi «incondizionatamente e immediatamente» dall’Ucraina per il raggiungimento, il prima possibile, di una pace «complessiva, giusta e duratura» nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

I voti contrari sono stati sette: Russia, Bielorussia, Siria, Nord Corea, Eritrea, Mali, Nicaragua. Ma in 32 si sono astenuti, tra cui la Cina, il Sudafrica, l’India e altri Paesi del Sud del mondo, che continuano a sottolineare la loro distanza da quella che considerano una guerra dell’Occidente.

La risoluzione di ieri è il risultato di settimane di negoziati, in cui gli alleati del G7 hanno convinto Kiev a non premere per richieste molto specifiche o ampie.

Foto: I.Betley – Unsplash

Il piano di pace cinese

Durante il voto all’Onu, c’era grande attesa per il «piano di pace cinese». Pechino non ha ancora reso noto il piano, ma afferma che presenterà un documento che contiene riferimenti alla Carta delle Nazioni Unite e terrà conto dunque dell’integrità territoriale, della sovranità e della sicurezza. Il ministro ucraino Kuleba ha detto che Wang Yi ha condiviso alcuni punti del documento con lui a New York, ma attende di vedere il testo prima di esprimersi e anche Zelensky ha dichiarato ieri di non aver visto il piano cinese ma di auspicare un incontro tra i rappresentanti di Pechino e di Kiev: «Sarebbe nel nostro interesse».