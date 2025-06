La Capitale offre non pochi musei da visitare liberamente: dalla scultura antica al Risorgimento e all’arte moderna e contemporanea, ecco 7 spazi museali gratuiti tutto l’anno.

1 | Museo Barracco

Dove: Centro storico

Il museo espone le opere di arte egizia, greca, fenicia e mesopotamica raccolte nel corso del tempo dal collezionista Barracco. Il Museo Barracco è un magnifico edificio cinquecentesco e, oltre alla collezione permanente, presenta spesso anche mostre temporanee e percorsi didattici per gli studenti.

Corso Vittorio Emanuele 166/A

Aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 16:00

2 | Museo Storico della Liberazione

Dove: Via Tasso

Nei locali di un ex carcere nazista, in via Tasso 145, il Museo Storico della Liberazione non è solo un museo, ma un’esperienza emozionante e importante. Conserva i luoghi e i documenti delle atrocità subite da partigiani o cittadini incarcerati dai nazifascisti nel periodo dell’occupazione di Roma. Annessa al museo c’è anche una biblioteca con testi, materiali, giornali e opuscoli sulla Lotta di Liberazione.

Via Torquato Tasso, 145

Aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00

3 | Museo delle Mura

Dove: Porta San Sebastiano

Il museo sorge nella stupenda cornice di Porta S. Sebastiano al n°18, proprio all’interno delle torri di questa porta. Il museo è dedicato alle mura di Roma. Il percorso museale si svolge al primo e secondo piano della porta, è suddiviso in sezione antica, medievale e moderna e si compone di pannelli didattici, a doppia faccia, con testi in italiano e inglese, a cui fanno da indispensabile supporto disegni a colori e fotografie.

Via di Porta San Sebastiano, 18

Dal martedì alla domenica ore 9:00-14:00

4 | Museo Carlo Bilotti

Dove: Villa Borghese

Dopo decenni di degrado, l’Aranciera – che nel Settecento era il Casino dei Giuochi d’Acqua per la presenza di fontane e ninfei, circondata dal Giardino del Lago – è tornata ad essere luogo di svago e cultura grazie ad un impegnativo restauro che lo ha trasformato nel Museo Carlo Bilotti. Il museo oggi ospita opere di Giorgio de Chirico, il ritratto di Carlo Bilotti eseguito dall’americano Larry Rivers, il ritratto di Tina e Lisa Bilotti realizzato nel 1981 dal maestro della Pop Art Andy Warhol, L’estate di Gino Severini e il grande Cardinale in bronzo di Giacomo Manzù.

Viale Fiorello La Guardia, 6

Viale dell’Aranciera, 4

5 | Museo Pietro Canonica

Dove: Villa Borghese

Il Museo Pietro Canonica fa parte del complesso di Villa Borghese e la casa è quella dove l’artista Pietro Canonica ha vissuto fino alla sua morte. Il museo ospita le opere, con arredi e dipinti originali che risalgono all’800. Al piano superiore ci sono la sala di lavoro e degli ospiti, oltre che le stanze da letto, la cucina e il salotto. La casa fu donata da Canonica al Comune di Roma che ora si occupa della gestione del museo.

Viale Pietro Canonica, 2

Aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 16:00

6 | Museo Napoleonico

Dove: Ponte Umberto I

Il Museo Napoleonico di Roma, inaugurato nel 1950, custodisce le collezioni donate alla città dal Conte Giuseppe Primoli nel 1927. In alcune sale si possono ammirare anche gli affreschi sui soffitti risalenti al ‘700 e i fregi che invece risalgono ai primi dell’800. In questo museo è possibile vedere le testimonianze artistiche del periodo napoleonico, i ritratti dell’epoca dedicati alla famiglia dell’impero.

Piazza di Ponte Umberto I

Aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:00

7 | Villa di Massenzio

Dove: Via Appia Antica

Il complesso archeologico della Villa di Massenzio ha sede tra il secondo e terzo miglio della Via Appia Antica ed è costituito da tre edifici principali: il palazzo, il circo ed il mausoleo dinastico, progettati in una inscindibile unità architettonica per celebrare l’Imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C.

Il monumento più noto di tutto il complesso è il circo, l’unico dei circhi romani ancora ben conservato in tutte le sue componenti architettoniche. All’interno di un quadriportico allineato sulla via Appia Antica, si erge il Mausoleo. L’edificio era destinato alla sepoltura dei membri della famiglia imperiale. La cripta, priva di decorazioni, ha una pianta circolare con un grosso pilastro centrale e un corridoio anulare.

Via Appia Antica, 153

Orari

Dal martedì alla domenica ore 10:00-16:00

La biglietteria chiude mezz’ora prima