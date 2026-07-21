Al presidio voluto dal sindaco Lepore, la nipote dell’uomo, morto ammanettato dalla polizia, ha detto: “Chiediamo verità e dignità, non odio”. Una parte del corteo si è staccata contestando gli agenti: cariche e scontri. Piantedosi al Tg1 ha respinto le polemiche sullo scudo penale per i poliziotti coinvolti.

La Redazione

La piazza di Bologna, poche ore dopo la morte di Abderrahim Fakir, è il termometro di una tensione sempre più alta. Davanti al Comune, martedì al presidio voluto dal sindaco Pd Matteo Lepore, i familiari hanno chiesto “giustizia” con migliaia di persone in piazza, in segno di solidarietà. Poco distante, di fronte a Questura e Prefettura, parte dello stesso corteo ha gridato “assassini, assassini” ed è stato caricato dalla polizia. Alcuni manifestanti avrebbero lanciato petardi agli agenti in tenuta antisommossa che hanno risposto con l’uso di idranti e lacrimogeni. A invocare toni pacifici è però la stessa famiglia della vittima. La nipote di Fakir ha detto dal palco: “Si chiamava Abderrahim Fakir. Ed era mio zio. Non era un numero, non era una notizia, non era un caso. Era una vita. Era una persona amata. E qualcuno oggi ha deciso di portarmelo via. Noi continueremo a chiedere verità per lui. Per Abderrahim. Per la nostra famiglia. Perché nessun’altra persona debba mai vivere quello che lui ha vissuto”. Con lei, la sorella di Fakir, che ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

“Quelli che si stanno comportando in modo criminale a Bologna sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir”, ha dichiarato l’avvocato Fabio Anselmo che tutela i parenti di Fakir ed è stato anche il difensore della famiglia di Federico Aldrovandi. “Il dolore della sorella, soccorsa per un malore, è chiarissimo. La strumentalizzazione becera e violenta, al termine della manifestazione, è un evento a orologeria che costituisce un attacco alla famiglia di Fakir che ha chiesto più volte calma, educazione e rispetto. Questa è una ferita che viene inflitta alla famiglia, rispetto alla quale non può non esprimere solidarietà alle forze dell’ordine che vi sono in questo momento impegnate”.

Le immagini del video che ha ripreso l’operazione della polizia in cui è morto Abderrahim Fakir, a Bologna



Lo scontro politico

Lo scontro è già politico. La procura ha confermato che per gli agenti coinvolti nell’intervento sarà applicato il nuovo scudo previsto dal decreto Sicurezza e per rispondere alle polemiche è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Non è uno scudo penale”, ha assicurato al Tg1, “ma la giusta collocazione di un caso all’interno di un’iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni”.