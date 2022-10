Giorgia Meloni è al lavoro sui ministri, scoppia il caso Berlusconi su Putin ma la futura premier precisa: “La posizione italiana sulla Russia non cambia”. Oggi nuovo scontro tra Meloni e Salvini sull’Agricoltura.

Sale la tensione nel centrodestra dopo le parole di Silvio Berlusconi sui ministri: “Ci saranno Tajani agli Esteri e vicepremier, Bernini alla Pubblica amministrazione, Saccani all’Università, Pichetto all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Casellati alla Giustizia”. Cresce anche l’imbarazzo per le parole di amicizia nei confronti di Putin: “Ho riallacciato un po’ i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto. Nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici”. Giorgia Meloni, visibilmente irritata, ha puntualizzato: “La posizione italiana sulla Russia non cambia”. E ai suoi la futura premier avrebbe detto: “Non lo capisco, punge come uno scorpione. Perché queste uscite? Per rendermi la vita difficile”.



Il nuovo governo dovrebbe giurare tra domenica e lunedì. Nelle ultime ore però si è aperta una nuova crepa tra Meloni e Salvini sul nome del futuro ministro dell’Agricoltura: la leader di FdI vorrebbe Prandini, ma dalla Lega rilanciano su Centinaio.



I possibili ministri

Secondo le ultime indiscrezioni Antonio Tajani sarà vice premier e ministro degli Esteri. L’altro vicepremier sarà Matteo Salvini, che avrà la delega alle Infrastrutture. Resta ancora aperto il nodo della Giustizia: Fdi vorrebbe Carlo Nordio, ma in Forza Italia si punta sull’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che invece Meloni vorrebbe alle Riforme. Salvini vorrebbe accorpare le Riforme con le Autonomie e affidarle a Calderoli.

Questa è la lista, pubblicata oggi dal Corriere della Sera, della probabile squadra di governo:

– Economia: Giancarlo Giorgetti (Lega), ministro uscente dello Sviluppo economico

– Sviluppo economico: Guido Crosetto (FdI), sottosegretario di Stato al ministero della difesa nel governo Berlusconi IV

– Transizione ecologica: Gilberto Pichetto Fratin (FI), viceministro uscente dello sviluppo economico

– Difesa: Adolfo Urso (FdI), presidente del Copasir, ex capo di Gabinetto del ministro dell’Interno Matteo Salvini

– Interno: Matteo Piantedosi (tecnico in quota Lega), prefetto di Roma

– Giustizia: Carlo Nordio (FdI), ex magistrato

– Lavoro: Marina Elvira Calderone (FdI), presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

– Salute: Francesco Rocca (FdI), presidente nazionale della Croce Rossa Italiana

– Istruzione: Giuseppe Valditara (Lega), giurista

– Università e Ricerca: Anna Maria Bernini (FI), ministro per le politiche europee nel governo Berlusconi IV

– Cultura: Giordano Bruno Guerri (FdI), presidente (e dal 2014 anche direttore generale) della Fondazione Vittoriale degli Italiani, la casa di Gabriele D’Annunzio a Gardone Riviera

– Pubblica Amministrazione: Alessandro Cattaneo (FI), sindaco di Pavia dal 2009 al 2014

– Agricoltura: Gian Marco Centinaio (Lega), sottosegretario uscente di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

– Riforme: Elisabetta Casellati (FI), presidente del Senato uscente

– Affari Regionali: Roberto Calderoli (Lega), vicepresidente uscente del Senato della Repubblica

– Affari Europei: Raffaele Fitto (FdI), ministro per gli affari regionali dal 2008 al 2011 nel quarto governo Berlusconi

– Disabilità: Simona Baldassarre (Lega), eurodeputata

– Gioventù e sport: Chiara Colosimo (FdI), consigliere regionale del Lazio

– Rapporti con il Parlamento: Maurizio Lupi (Noi), ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dal 28 aprile 2013 al 20 marzo 2015 nei governi Letta e Renzi

– Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giovan Battista Fazzolari (FdI), il responsabile del programma di Fratelli d’Italia.