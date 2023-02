Le ultime notizie dalla guerra: i russi avanzano in Donbass, le bombe non si fermano su Kherson. In Ucraina, finora 65mila casi di crimini di guerra.

• La guerra in Ucraina è arrivata al 342esimo giorno e Mosca ha annunciato che «Xi Jinping sarà in Russia in primavera». Pechino ha però smentito: «Nessuna informazione in merito».

• Finora sono stati segnalati 65mila episodi di presunti crimini internazionali. Lo ha detto il commissario Ue alla Giustizia, Didier Reynders, nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale Giustizia a Stoccolma.

• Mentre Kiev e il gruppo Wagner si contendono il controllo di Blahodatne (nel Donetsk), Andrei Medvedev, l’ex mercenario del gruppo Wagner che ha disertato e ha chiesto asilo alla Norvegia, in un’intervista esclusiva alla Cnn da Oslo ha raccontato la brutalità alla quale ha assistito in Ucraina. Ha spiegato che i combattenti Wagner venivano spesso mandati in battaglia con poche indicazioni e il trattamento riservato alle reclute riluttanti era spietato. «Ad esempio, hanno portato due prigionieri che si sono rifiutati di andare a combattere e hanno sparato loro davanti a tutti, poi li hanno seppelliti nelle trincee scavate dalle reclute», ha detto.

• Il presidente americano Joe Biden discuterà con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky delle ultime richieste di armi fatte da Kiev. Dopo aver annunciato la fornitura di carri armati Abrams, Washington si è opposta alla richiesta di inviare F-16.

• Le forze ucraine hanno respinto gli attacchi russi su una strada vicino alla città orientale di Bakhmut, impedendo a Mosca di ottenere il controllo di un’importante linea di rifornimento ucraina.

• Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che «il sostegno politico, economico e militare all’Ucraina e le sanzioni alla Russia sono funzionali a far cessare la guerra, non ad alimentarla».