Non solo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. 59 vaccini sono in fase di sperimentazione nel mondo. Ecco quando e quali arriveranno in Italia e in Europa nei prossimi mesi.



La corsa al vaccino in Italia e in Europa è in salita. I ritardi di consegna delle dosi da parte di Pfizer si sommano al taglio del 60% nella consegna delle dosi del vaccino Astrazeneca, la cui approvazione da parte dell’Ema dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Oltre la promessa di possibili ricorsi presso i tribunali competenti, ora l’Europa guarda agli altri vaccini, per tentare di uscire dall’emergenza pandemica. Al momento, nel mondo, sono registrate 135 sperimentazioni in corso su 59 candidati vaccini per prevenire il Covid, ma soltanto pochi sono in fase 3 e solo due sono stati autorizzati dall’Ema, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ovvero Pfizer-BioNTech e Moderna. Così, i tempi perché tutti possano avere il vaccino sembrano allungarsi.

I contratti firmati dall’Europa. La Commissione europea ha firmato contratti con: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford, Curevac, Sanofi Gsk, Jansenn (Johnson&Johnson). Nei giorni scorsi ha avviato le discussioni preliminari con la società farmaceutica Valneva e ha concluso i colloqui esplorativi con Novavax.

I vaccini in Europa e nel mondo

Pfizer-BioNTech

È il primo vaccino autorizzato da Ema. L’azienda americana ha già vaccinato milioni di persone nel mondo, ma è in ritardo nella consegna di dosi all’Europa e c’è il sospetto che la casa farmaceutica lesini fiale agli europei per farle arrivare nei paesi che pagano di più. Da Pfizer arriveranno il 20% in meno di dosi concordate. Il viceministro Sileri ha rassicurato ieri che i ritardi saranno superati entro il mese di febbraio. In Italia devono essere consegnate 27 milioni di dosi in totale, di cui 8 milioni e 749mila dosi entro la fine di marzo, ma finora Pfizer ha consegnato un milione e 560mila dosi di vaccino. Per aiutare Pfizer-BioNTech nella produzione del loro vaccino, la multinazionale francese Sanofi ha annunciato che preparerà nel proprio stabilimento di Francoforte 125 milioni di dosi, che saranno distribuite in Europa da agosto.

Moderna

Il vaccino Covid-19 Vaccine Moderna mRNA – 1273 è il secondo vaccino arrivato in Italia. Il nostro Paese ha acquistato un numero relativamente basso di dosi: sono previste 113mila entro il primo mese e 10 milioni 768mila dosi in totale.

AstraZeneca-Oxford

Se il vaccino avrà il via libera dell’Ema (per i Paesi Ue, poiché nel Regno Unito la vaccinazione è già partita) gli arrivi sono previsti dal 15 febbraio. L’ok dovrebbe arrivare entro il 29 gennaio. AstraZeneca era il candidato vaccino numero uno, quello su cui ha puntato molto sia l’Europa che l’Italia. Ma i problemi relativi al dosaggio che hanno rallentato la sperimentazione in fase 3 si sommano alla capacità ridotta di produzione: l’azienda ha dichiarato che ci sarà un taglio del 60% nelle consegne, che per l’Italia significherebbe passare, nel primo trimestre, da 8 milioni inizialmente previsti a 3,4 milioni di dosi. In totale, il piano vaccini iniziale del Governo prevedeva una opzione per 40 milioni di dosi. Nella giornata di oggi è prevista una riunione tra AstraZeneca e l’Ue.



Jonhson&Johnson (Jansenn)

La casa farmaceutica ha diffuso i dati di fase 1 e 2 lo scorso 14 gennaio con la notizia che l’efficacia è del 90% sui volontari. Attualmente è in corso la fase 3, ma l’azienda non ha ancora chiesto l’autorizzazione ad Ema. Del vaccino americano l’Italia ha opzionato 26,92 milioni di dosi.

Sanofi

Il candidato vaccino deve ripetere la fase 2 perché è stata rilevata una “bassa risposta immunitaria negli anziani”. Come già detto, l’azienda ha concluso un accordo con Pfizer-BioNTech: preparerà nel proprio stabilimento di Francoforte 125 milioni di dosi del vaccino Pfizer che saranno distribuite in Europa da agosto. Del vaccino Sanofi, l’Italia – attraverso i contratti firmati da Bruxelles – aveva opzionato oltre 40 milioni di dosi.

Sputnik V

Il vaccino russo entra a sorpresa nel portafoglio europeo, dopo le dichiarazioni della Merkel. Mosca ha dichiarato una efficacia del 90%, ma non c’è ancora la richiesta di autorizzazione agli enti regolatori e le pubblicazioni scientifiche sono ancora incomplete. Il vaccino è stato approvato in Ungheria ed è già somministrato in alcuni paesi come Argentina, Bolivia, Serbia, Algeria, Palestina e Bielorussia. Dopo lo scontro con Astrazeneca, l’accordo tra l’Europa e la Russia per la distribuzione di questo vaccino sembra più vicino.

CureVac

La Germania è entrata con 300 milioni di euro nella partecipazione dell’azienda (con sede a Tubinga) e l’Ue ha chiuso un contratto per 405 milioni di dosi, di cui 30,28 milioni per l’Italia. Il vaccino CureVac è a Rna messaggero come Pfizer e Moderna. Lo studio di fase 2b/3 è partito a metà dicembre. Il colosso farmaceutico Bayer ha chiuso un accordo con CureVac per la produzione e distribuzione del vaccino. Terminata la fase 3, le due aziende chiederanno l’autorizzazione ad Ema. Dalla richiesta alla possibile autorizzazione potrebbe passare un mese.

ReiThera

Il vaccino è totalmente italiano. Dopo i buoni risultati della fase 1, arrivano gli attesi finanziamenti pubblici: Invitalia acquisirà il 30% del capitale con 81 milioni di euro. La biotech di Castel Romano, 20 chilometri a sud di Roma, inizierà a febbraio la fase due delle sperimentazioni. Le prime somministrazioni potrebbero iniziare dopo l’estate, ma è ancora presto per fare previsioni. Il vaccino coinvolge l’Istituto Spallanzani di Roma che ha coordinato la fase 1, la Regione Lazio e il Ministero dell’Università e della Ricerca che hanno finanziato il progetto.

Soberana 02

Il vaccino cubano prevede di produrre nel 2021 100 milioni di dosi. Al momento, si trova nella fase 2 della sperimentazione clinica ed è stato somministrato a circa 900 pazienti cubani. Le prime dosi potrebbero iniziare a essere distribuite a marzo e il vaccino sarà gratuito, ha assicurato l’Instituto Finlay de vacunas, ente capofila del progetto.

I vaccini cinesi

Il governo cinese sta cercando di promuovere il più possibile i vaccini Sinovac e Sinopharm, già distribuito in diversi paesi del mondo ma con un’efficacia ancora da dimostrare. La competizione con i vaccini occidentali rileva però che i dati sono piuttosto altalenanti: dopo i primi trial clinici, il Brasile aveva annunciato un’efficacia pari appena al 50,8%, l’Indonesia del 65,3%. La Turchia aveva invece parlato di un’efficacia prima del 78% e poi del 91,25%. Pochi giorni fa, la Cina ha inviato il primo lotto di vaccini anche in Marocco. Ad oggi, i dati sull’efficacia dei vaccini cinesi non sembrano essere pari a quelli di Pfizer o Moderna.