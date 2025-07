Negli ultimi raid israeliani, sono stati uccisi 51 palestinesi, tra cui 12 persone in cerca di aiuti. I civili morti di fame sono 115, dei quali 41 negli ultimi 4 giorni. La denuncia dell’agenzia Onu per i rifugiati: “I nostri operatori svengono per la fame, a Gaza non ci sono né vivi né morti ma cadaveri ambulanti”.

La Redazione

Sono almeno 115 i palestinesi morti di fame a Gaza dall’inizio della guerra nell’ottobre 2023. Lo ha riferito il ministero della Salute di Gaza, a quanto riporta al Jazeera. La maggior parte delle vittime, tra cui molti bambini, sono state registrate nelle ultime settimane: 45 solo negli ultimi quattro giorni di questa settimana.

Intanto almeno 51 palestinesi, tra cui 12 persone in cerca di aiuti, sono stati uccisi negli attacchi di ieri dell’esercito israeliano a Gaza. Lo hanno riferito fonti ospedaliere ad Al Jazeera.

Oggi, il commissario generale dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa ha denuncia: “I nostri operatori svengono per la fame, a Gaza non ci sono né vivi né morti ma cadaveri ambulanti”.

E mentre Gaza è allo stremo arrivano le dichiarazioni deliranti del ministro israeliano di ultradestra Amihai Ben-Eliyahu: “Tutta Gaza sarà ebraica, la stiamo cancellando. Grazie a Dio, stiamo estirpando questo male”.

Gli israeliani bloccano gli aiuti per Gaza

Gruppi di attivisti israeliani di destra hanno bloccato questa mattina una strada utilizzata da camion che trasportano aiuti umanitari per Gaza. Lo ha riferito il Times of Israel citando media palestinesi. Secondo i dimostranti, le forniture dovrebbero essere bloccate per fare pressione sul movimento islamista affinché restituisca i 50 ostaggi ancora nelle sue mani.

I dati dell’Unicef sui bambini di Gaza

“Negli ultimi 21 mesi di guerra a Gaza, sono stati uccisi più di 17.000 bambini e 33.000 sono stati feriti. Ogni giorno vengono uccisi in media 28 bambini, l’equivalente di un’intera classe. Considerate questo dato per un momento. Un’intera classe di bambini uccisi, ogni giorno, per quasi due anni”: è quanto ha detto Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef, nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Questi bambini non sono combattenti – ha rimarcato – vengono uccisi e mutilati mentre fanno la fila per ottenere cibo e medicine salvavita”.

Foto copertina credits © Ap – Il Manifesto