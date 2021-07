Dal 17 al 25 Luglio, il festival di fotografia contemporanea dedicato all’editoria approda in gallerie, studi d’artista e spazi del quartiere di San Lorenzo di Roma.

Condivisione, formazione, approfondimento: con questo spirito, nasce Charta, festival di fotografia contemporanea, dedicato al libro fotografico e all’editoria indipendente, in programma a Roma dal 17 al 25 luglio. Il Photo-book festival è il vincitore di Strategia Fotografia 2020, intervento sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La rassegna approda nelle gallerie, nelle aree e negli studi d’artista di San Lorenzo, con lo scopo di riqualificare gli spazi del quartiere popolare romano, puntando alla sua rigenerazione artistica e culturale. In cartellone, esposizioni di libri, presentazioni e installazioni.

Tema del festival è Demons: Charta si propone di indagare tutte le declinazioni più oscure della condizione umana, dalle problematiche territoriali a quelle socioculturali, o più finemente psicologiche. Offrendo un punto di vista trasversale sulle criticità del contemporaneo.



Charta festival offre, inoltre, la possibilità di partecipare al Charta Dummy Award, concorso indirizzato a chiunque voglia inviare un libro fotografico inedito. Tra i dummies ricevuti verrà selezionata una shortlist che verrà esposta al festival. Il vincitore del Charta Dummy Award vedrà il proprio progetto sviluppato e pubblicato con una tiratura del valore di 5000 euro.

Il Programma del festival

17 – 25 Luglio 2021

TALKS

Sabato 17 Luglio

10.30 — TALK // “Protest in Photobook” con il curatore Luciano Zuccaccia

11.50 — BOOK // “Be Positive” con l’autore Massimo Mastrorillo

14.00 — TALK // “Occult” con l’autrice Alba Zari

15.20 — BOOK // “Inside” edito da PHmuseum con il curatore Rocco Venezia

16.40 — BOOK // “Still Birth” con l’autrice Chiara Ernandes

18.00 — BOOK // “Devil’s Promenade” edito da Overlapse con Tiffany Jones e gli autori Lara Shipley e Antone Dolezal

LETTURE PORTFOLIO

Sabato 17 Luglio

Orario: 10.00 – 14.00

• Giardino privato di “That’s hall”, via dei Reti 23

SERATA INAUGURALE

Sabato 17 Luglio

20.30 — Live set di Exihibition Poland and the Helmut Orchestra

21.30 — Serata inaugurale Charta Festival

• Habicura – Giardino Verano, Piazzale del Verano

TALKS

Domenica 18 Luglio

10.30 — TALK // Presentazione della IX edizione del festival internazionale di fotografia e arte contemporanea Castelnuovo Fotografia “Il paesaggio futuro, rappresentazione / immaginazione” con Elisabetta Portoghese, Michela Becchis, Manuela De Leonardis

11.50 — TALK // “Dall’occhio alla carta” con Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni

14.00 — BOOK // “The Flood” con l’autore Francesco Merlini

15.20 — BOOK // “Casa Azul” edito da Studio Faganel, interverranno l’editrice Sara Occhipinti e l’autrice Giulia Iacolutti

16.40 — BOOK // “Ghost Stories” con l’autore Federico Clavarino

18.00 — BOOK // “Monsoons never cross the mountains” edito da Witty Books, con l’editore Tommaso Parrillo e l’autore Camillo Pasquarelli

19.20 — BOOK // “The Absence” con l’autore Attilio Solzi

• Teatro Abàrico, Via dei Sabelli 116

LETTURE PORTFOLIO

Domenica 18 Luglio

Orario: 10.00 – 14.00

• Giardino privato di “That’s hall”, via dei Reti 23

EXPO

MOSTRA DEI 100 LIBRI CHE DECLINANO IL TEMA DEMONS

Sabato 17 — Domenica 25 Luglio

Demons, si propone di indagare tutte le derivazioni più oscure della condizione umana, dalle problematiche territoriali a quelle sociali o psicologiche. Dando un punto di vista trasversale sulle criticità del contemporaneo.

• Diverse locations del quartiere San Lorenzo

MOSTRA MOJO

Sabato 17 — Domenica 25 Luglio

Mojo è una mostra collettiva con più di 80 immagini, è una suggestione magica.

Mojo è l’ombra, il magico, l’ignoto, l’inaspettato.

• Diverse locations del quartiere San Lorenzo

SHORTLIST CHARTA DUMMY AWARD

Sabato 17 — Domenica 25 Luglio

In mostra la shortlist con i migliori 25 dummies ricevuti

• Paper Room, via degli Aurunci 19

VIDEO INSTALLAZIONE 8814 DI LUCA BAIONI

Sabato 17 — Domenica 25 Luglio

Web serie distopica e disturbante creata da Luca Baioni, visual artist che opera coi nuovi linguaggi della fotografia contemporanea e con la transmedialitá.

• Ombrelloni Art Space, via dei Lucani 18

Circulation(S) Projection

Sabato 17 — Domenica 25 Luglio

Circulation(S) Festival della Giovane Fotografia Europea, propone una selezione tematica dei propri vincitori, declinando il tema di questa edizione di Charta.

• Matèria Gallery 17/18 Luglio – Teatro Abàrico 19-25 Luglio

SHORTLIST HONG KONG PHOTOBOOK DUMMY AWARD

Sabato 17 — Domenica 25 Luglio

In mostra la shortlist con i migliori dummies provenienti dall’Honk Kong Photobook Dummy Award

• ISCFI, via degli Ausoni 1

OFF FESTIVAL

Mercoledì 21 Luglio

20.30 — Spettacolo teatrale “Fadwa” testo e regia di Mario Rellini

Costo biglietto: 15 euro (12 euro con Charta Pass)

• Teatro Abàrico, via dei Sabelli 116

Venerdì 23 luglio

18.00 — ZHY – CHARTA RICICLATA

Performance di manifattura della carta da materie prime di riuso.

Con la partecipazione della Cartiera Romanello – Daniele

Ingresso gratuito

• Scalo Playground, Largo Settimio Passamonti

20.30 — Spettacolo teatrale “Sweet home”

Testo di Luca di Pierno e regia di Umberto Bianchi

Costo biglietto: 15 euro (12 euro con Charta Pass)

• Teatro Abàrico, via dei Sabelli 116

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Info

chartafestival.com/it

Charta Festival su facebook