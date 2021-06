Dal 23 giugno al 12 agosto, torna lo storico festival romano “Villa Ada Roma incontra il mondo”. Ci saremo anche noi di FACE Magazine.it: lunedì 28 e martedì 29 giugno, con due serate-evento dedicate a Gabriella Ferri (e alle mamme di Roma) e a Fabrizio De Andrè.

Musica, cultura e incontri. Torna Villa Ada Roma Incontra il Mondo. L’attesa è stata lunga, dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, ma finalmente si riparte. La storica rassegna romana alza il sipario mercoledì 23 giugno e andrà avanti fino al 18 agosto, con un fitto calendario di concerti ed eventi. La XXVII edizione animerà ancora una volta uno dei luoghi simbolo dell’Estate Romana. In quasi 60 date, il festival porterà nel parco di Villa Ada a Roma artisti italiani e internazionali tra cui Kokoroko, Sons of Kemet, Fatoumata Diawara, Bombino, Subsonica, Vasco Brondi. Il titolo scelto quest’anno è “La musica che cura”: un claim necessario ed estremamente attuale, in questo periodo di grandi incertezze. Non solo musica: Villa Ada sarà anche la location per incontri e dibattiti incentrati su temi culturali, inclusione e sostenibilità ambientale. La rassegna è sempre più ‘green’: ‘Villa Ada Roma Incontra il Mondo’ si impegna a ridurre del 30% il suo impatto ambientale rispetto al 2019, con i bicchieri delle aree bar riutilizzabili e senza plastica, mentre l’installazione di Case dell’Acqua nell’area eventi garantirà acqua per tutti senza l’utilizzo di bottigliette di plastica.

FACE Magazine.it a Villa Ada

Per il terzo anno ci saremo anche noi di FACE Magazine.it, lunedì 28 e martedì 29 giugno, nei giorni della festività romana di San Pietro e Paolo, con due serate-evento dedicate a due icone della musica cantautorale e popolare italiana: Gabriella Ferri e Fabrizio De André.

Lunedì 28 giugno, la cantautrice romana Giulia Anania e il cantautore Emilio Stella saranno i protagonisti di ‘Bella, Gabriella! Mamma Roma e le sue figlie’, uno spettacolo tra lacrime e risate in cui saranno cantate le donne di Roma. Non solo Gabriella Ferri, Anna Magnani, Monica Vitti ma anche la Gattara, Marcella che fa l’accattona, Angela che fa le pulizie nelle case popolari, Ludovica che cerca un lavoro su una panchina, Bianca il corpo ma non l’amore. Lo spettacolo sarà preceduto alle 20.30 dalla proiezione in anteprima nazionale di “Spettacoli Improvvisi”, un documentario sentimentale dedicato alle artiste e agli artisti di Roma, ai luoghi che ci hanno tolto e a quelli che difenderemo. Girato da Giulia Anania e Claudia Borgia; con la Regia di Giulia Ananìa, Claudia Borgia e Valerio Nicolosi. (Tickets online, qui)



Martedì 29 giugno invece torna #CaroFaber, Roma canta de Andrè, uno spettacolo prodotto da Villa Ada – Roma Incontra il Mondo e Face Magazine.it. A poco meno di 22 anni dalla morte, Roma celebrerà Fabrizio De André, indimenticato cantautore genovese, scomparso l’11 gennaio 1999. Sul palco saliranno i Faber Quartet, Ilenia Volpe, Mirko G Mazza, per ripercorrere il repertorio di Faber, reinterpretando le sue canzoni più amate. (Tickets online, qui).



Il programma completo 2021

Villa Ada – Roma incontra il Mondo

23 giugno

GIANCANE

24 giugno

SPAGHETTILAND: MARGHERITA VICARIO e NAYT

25 giugno

ARTO LINDSAY interpreta CARMELO BENE

26 giugno

TUTTE LE POESIE POSSIBILI: omaggio a Renato Nicolini (gratis)

27 giugno

GIUDA

28 giugno

BELLA, GABRIELLA! MAMMA ROMA E LE SUE FIGLIE

29 giugno

CARO FABER: ROMA CANTA DE ANDRÉ

30 giugno

JUGGERNAUT + NERO DI MARTE (gratis)

1 luglio

LONDON 69 performing THE BEATLES

2 luglio

DUB FX FEAT. MR WOODNOTE

4 luglio

GREG & FAT BONES BIG BAND

5 luglio

I MINISTRI

6 luglio

VASCO BRONDI

7 luglio

INDACO & FRIENDS TRENTENNALE (gratis)

8 luglio

RADIODERVISH

9 luglio

MARTUX_M

10 luglio

BOMBINO FEAT. ADRIANO VITERBINI

12 luglio

BEST OFF CLAUDIO MORICI

13 luglio

NUOVE TRIBÙ ZULÙ

14 luglio

MICHELA GIRAUD

15 luglio

FUTURO ARCAICO SHOWCASE: LINO CAPRA VACCINA + ALFIO ANTICO + MAI MAI MAI + FOLKLORE ELETTRICO

16 luglio

ASIAN DUB FOUNDATION: “LA HAINE” Live Soundtrack

17 luglio

LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM

18 luglio

LUCA RAVENNA

19 luglio

HUUN-HUUR-TU

21 luglio

GRUPO COMPAY SEGUNDO

22 luglio

SUBSONICA

23 luglio

IOSONOUNCANE (in collaborazione con Manifesto Fest)

26 luglio

RON GALLO + THE UNDERGROUND YOUTH + CHICKPEE

27 luglio

FATOUMATA DIAWARA

28 luglio

NEGRITA

29 luglio

MELANCHOLIA

30 luglio

SONS OF KEMET + ALEK HIDELL (in collaborazione con Manifesto Fest)

31 luglio

ROME PSYCH NITE: LA BATTERIA + SOVIET SOVIET + BIG MOUNTAIN COUNTY

1 agosto

C’MON TIGRE + JULIE’S HAIRCUT

2 agosto

DIRECTION ZAPPA

5 agosto

BORGATA BOREDOM RELOADED

6 agosto

ERNIA

7 agosto

MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ

8 agosto

KOKOROKO + MONDOCANE

9 agosto

MODENA CITY RAMBLERS

11 agosto

KODEX sonorizza JOHN CARPENTER 1

12 agosto

MOLTHENI

Info

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo

Via di Ponte Salario 28 – 00199 – Roma

villaada.org

Villa Ada su Facebook