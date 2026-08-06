Giovedì è morto Francesco Guccini: aveva 86 anni. Se ne va uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Il cordoglio di Mattarella: “Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza”.

La Redazione

Centinaia di persone si sono radunate in queste ore in via Paolo Fabbri a Bologna per salutare Francesco Guccini, il maestro e poeta morto giovedì a 86 anni. La sua è stata una delle voci più apprezzate della canzone d’autore italiana. Narratore, intellettuale e anche scrittore, è nato a Modena il 14 giugno 1940. E’ cresciuto a Pàvana, un borgo sull’Appennino tosco-emiliano dove la famiglia si rifugiò durante la guerra. Quel paesaggio, «il bosco, il fiume», è diventato il centro della sua poetica. Tra i suoi pezzi più noti, La locomotiva, Dio è morto e molti altri brani entrati nella storia della musica d’autore italiana.

La famiglia, “nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre”. I funerali si svolgeranno sabato in forma privata e a Bologna sarà lutto cittadino.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Guccini con queste parole: “Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Ai familiari va il più sentito sentimento di cordoglio”.

“Addio Maestrone. Porti via con te pezzi di storie di molti. Possano farti compagnia”, ha scritto Claudio Baglioni.

“Ti chiamavano il Maestrone perché sei enorme. Un gigante in tutti i sensi. Mi mettevi soggezione ma pian piano ho imparato a chiamarti per nome. Grazie Francesco”. Così su Facebook Luca Carboni.

“Come mio padre, ha rappresentato una voce libera”, ha scritto Cristiano De André.

Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari ha ricordato così Guccini sui social: “Non ti ho mai perduto, con quanto amore, stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore”.

Anche la cantante e produttrice musicale Caterina Caselli ha voluto rendere omaggio al ‘maestrone’: “Ho appreso la notizia stamattina e sono crollata in un pianto che non riuscivo a fermare – ha scritto su Instagram l’artista in un lungo messaggio -. Ho il privilegio di conoscere Francesco Guccini da tanto tempo, di stimarlo come autore, musicista, poeta. E soprattutto di conoscere da vicino la sua bontà, la sua generosità”.