L’ambiente monumentale, a lungo inaccessibile, entra a far parte del Sistema Musei in Comune di Roma Capitale. L’area è visitabile dal 20 novembre il venerdì, sabato e domenica per gruppi di massimo 20 persone.

La Redazione

Per la prima volta apre al pubblico la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano, un ambiente monumentale rimasto a lungo nascosto sotto l’attuale livello stradale. L’inaugurazione restituisce alla città uno degli spazi più suggestivi e meno conosciuti dell’area dei Fori Imperiali, trasformato in un nuovo percorso museale. L’intervento è stato finanziato con 1,75 milioni di euro tramite i fondi PNRR del programma Caput Mundi. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri, il sovrintendente Claudio Parisi Presicce e l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio. L’opera di riqualificazione è stata curata dalla Sovrintendenza Capitolina e Zètema Progetto Cultura.

Dalle origini traianee ad oggi

Costruita nell’ambito del Foro di Traiano progettato da Apollodoro di Damasco e inaugurato nel 112 d.C., l’aula faceva parte della monumentale Bibliotheca Ulpia, celebre per la conservazione di testi greci e latini fino al V secolo. Riscosperta tra il 1928 e il 1932, l’ala occidentale fu successivamente inglobata e coperta con strutture in cemento armato durante i lavori per via dei Fori Imperiali e piazza Venezia.

Il nuovo itinerario consente di esplorare l’ambiente grazie a una passerella rialzata che mostra marmi policromi, antiche nicchie per i rotoli e reperti architettonici. L’esperienza è arricchita da installazioni multimediali e un videomapping narrativo.

Le visite

L’area è visitabile dal 20 novembre, il venerdì, sabato e domenica per gruppi di massimo 20 persone, con ingresso ogni 40 minuti, dalle ore 9.20 con un ultimo accesso alle 15.20.

L’ingresso costa 7,00 € per il biglietto intero e 5,00 € per il ridotto. Per prenotazioni: www.sovraintendenzaroma.it oppure call center 060608.

Foto credits: Sovrintendenza di Roma Capitale