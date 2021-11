Il bonus terme vale 200 euro a persona, senza limiti di reddito, e si può utilizzare in 163 stazioni termali italiane. Invitalia ha pubblicato l’elenco suddiviso per regioni.

Dal 2 novembre, sulla piattaforma di Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, gestita dal ministero dello Sviluppo economico), si può scegliere la struttura termale in cui utilizzare il Bonus Terme 2021 (qui l’elenco completo diviso per regione).

Come funziona il bonus terme

Il governo ha stanziato 53 milioni di euro ed è una delle misure a sostegno dei settori più colpiti dalla crisi economica. Vale 200 euro a persona e se il servizio ha un costo maggiore, la parte eccedente rimane a carico di chi lo ha richiesto. Come il bonus televisori, anche il bonus terme non è legato al reddito (non è quindi necessario l’Isee) e non è necessario avere la prescrizione del medico.

Come farne richiesta

Per ottenere il bonus terme bisogna prenotare il trattamento direttamente in uno dei centri termali accreditati presso Invitalia. Si deve, pertanto, contattare direttamente la struttura che confermerà il bonus, fino ad esaurimento delle risorse. Il buono può essere richiesto una volta sola, quindi meglio informarsi per tempo sui costi dei servizi, magari acquistando un pacchetto piuttosto che un trattamento singolo. Il bonus è nominale, non può essere ceduto in nessun caso a terzi, nemmeno a titolo gratuito.

Non è previsto alcun “Click day” ma il bonus si può già richiedere: potrà essere usato a partire dall’8 novembre, entro 60 giorni dalla data di emissione. I centri termali devono emettere fattura per il servizio erogato con l’indicazione del codice identificativo univoco della prenotazione del bonus.

I trattamenti esclusi

Il bonus terme non ha limiti in base alla tipologia di servizio termale richiesto. L’unica discriminante è che il trattamento richiesto non debba essere già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici oppure oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente.

L’obbligo di Green Pass

Ricordiamo che anche per accedere ai centri termali è necessario essere in possesso del Green pass. Sono esclusi i pazienti che si sottopongono a riabilitazione terapeutica, quindi previo prescrizione del medico, e che prevedono cicli di cura presso un centro termale per motivi di salute.

Bonus Terme 2021: Qui l’elenco delle strutture accreditate