Da oggi diventano bianche Friuli, Sardegna e Molise. Poi, le altre. Viene eliminato il coprifuoco e possono svolgersi fiere, matrimoni e altre cerimonie (che in zona gialla saranno consentiti dal 15 giugno).

L’andamento incoraggiante della pandemia in Italia ha spinto il governo a decidere di anticipare alcune riaperture già previste dal piano annunciato a metà aprile. Nell’ultima settimana infatti tutti i principali indicatori che servono a monitorare l’epidemia sono stati in calo. Il numero di nuovi contagi e di morti non era mai stato così basso dallo scorso ottobre, così come i nuovi ricoveri nei reparti di terapia intensiva. Negli ultimi sette giorni nessuna regione ha superato la soglia del 30% dei posti letto in terapia intensiva sul totale dei posti disponibili. La regione con la percentuale più alta è stata la Toscana, al 22,4%, ma moltre altre sono intorno al 10% (come Abruzzo, Basilicata, Friuli, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Bolzano).

Così, tornano le regioni in area bianca. Da oggi, lunedì 31 maggio, sono bianche Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise. Il 7 giugno potrebbero diventare bianche Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria, e il 14 giugno potrebbe toccare a Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento.

Cosa cambia rispetto alle zone gialle? Innanzitutto viene eliminato il coprifuoco, che nelle zone gialle, il 7 giugno sarà spostato alle 24 e il 21 giugno eliminato del tutto.

Riaprono inoltre parchi tematici e di divertimento, fiere, matrimoni e altre cerimonie, come le feste private sia civili che religiose (che in zona gialla saranno consentiti dal 15 giugno). Possono anche riaprire sale da gioco e piscine al chiuso (che in zona gialla riaprono dal 1° luglio).

Resta confermata, in tutta Italia, la riapertura dal 1 giugno dei ristoranti e bar al chiuso, sia a pranzo che a cena.