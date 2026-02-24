Martedì si è alzato il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Conducono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati ogni sera da altri co-conduttori. In gara ci sono 30 cantanti, molti volti nuovi e pochi “vip”. Ecco cosa dobbiamo aspettarci da Sanremo 2026.

Di Marta Foresi

L’attesa è finita: Sanremo è tornato. Carlo Conti è alla guida della 76esima edizione, dopo essere stato al timone lo scorso anno e nel triennio dal 2015 al 2017. In tutte le cinque serate il presentatore è affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini. Poi, per ogni serata, ha accanto a sé dei co-conduttori diversi. Nella prima serata c’è stato Can Yaman, nella seconda serata Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo, nella terza serata Irina Shayk, nella quarta torna sul palco Bianca Balti.

Tra gli ospiti del festival, nella serata di martedì 24 febbraio il superospite è stato Tiziano Ferro, che ha fatto ballare l’Ariston con i suoi più grandi successi, mentre mercoledì salgono sul palco, in un’ideale staffetta con i Giochi di Milano Cortina, le campionesse Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra. L’ospite musicale è Achille Lauro mentre in collegamento da piazza Colombo c’è Bresh. Nella terza serata di giovedì 26 febbraio arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Nella quarta arriva Bianca Balti e Francesco Gabbani dal Suzuki Stage di piazza Colombo. Per la finale, appuntamento con Andrea Bocelli. Tutte le sere, sul palco della nave ormeggiata di fronte a Sanremo è presente Max Pezzali.

È Nicola Savino a condurre il “DopoFestival” che torna su Rai 1 dal 24 al 27 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival. Al suo fianco, in un clima di leggerezza e ironia, ci sono Aurora Leone dei The Jackal, il comico Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi.

Carlo Conti e Laura Pausini. Foto © Ufficio Stampa Rai

I 30 artisti in gara

Arisa – “Magica favola”

Bambole di Pezza – “Resta con me”

Chiello – “Ti penso sempre”

Dargen D’Amico – “Ai ai”

Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

Ermal Meta – “Stella stellina”

Fedez & Masini – “Male necessario”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Fulminacci – “Stupida sfortuna”

J-Ax – “Italia starter pack”

LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

Leo Gassmann – “Naturale”

Levante – “Sei tu”

Luchè – “Labirinto”

Malika Ayane – “Animali notturni”

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Nayt – “Prima che”

Patty Pravo – “Opera”

Raf – “Ora e per sempre”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Samurai Jay – “Ossessione”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Serena Brancale – “Qui con me”

Tommaso Paradiso – “I romantici”

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Lo schema delle serate

Le serate del festival sono divise secondo questo schema:

prima serata (24 febbraio): tutti i trenta Big sul palco

Big sul palco seconda serata (25 febbraio): 15 Big sul palco

Big sul palco terza serata (26 febbraio): 15 Big sul palco

Big sul palco quarta serata (27 febbraio): i 30 Big si esibiscono con le cover e i duetti

e i duetti serata finale (28 febbraio): elezione del vincitore

Quattro, invece, sono gli artisti in gara nella sezione delle “Nuove Proposte” (Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello) presentata da Gianluca Gazzoli. I cantanti di questa categoria si esibiscono nel corso della seconda serata: soltanto due canzoni vengono selezionate in vista della finale prevista per giovedì 26 febbraio.

La serata delle cover

Questo è l’elenco delle canzoni scelte dagli artisti nella serata dei duetti e delle cover di venerdì.