Martedì si è alzato il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Conducono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati ogni sera da altri co-conduttori. In gara ci sono 30 cantanti, molti volti nuovi e pochi “vip”. Ecco cosa dobbiamo aspettarci da Sanremo 2026.
Di Marta Foresi
L’attesa è finita: Sanremo è tornato. Carlo Conti è alla guida della 76esima edizione, dopo essere stato al timone lo scorso anno e nel triennio dal 2015 al 2017. In tutte le cinque serate il presentatore è affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini. Poi, per ogni serata, ha accanto a sé dei co-conduttori diversi. Nella prima serata c’è stato Can Yaman, nella seconda serata Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo, nella terza serata Irina Shayk, nella quarta torna sul palco Bianca Balti.
Tra gli ospiti del festival, nella serata di martedì 24 febbraio il superospite è stato Tiziano Ferro, che ha fatto ballare l’Ariston con i suoi più grandi successi, mentre mercoledì salgono sul palco, in un’ideale staffetta con i Giochi di Milano Cortina, le campionesse Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra. L’ospite musicale è Achille Lauro mentre in collegamento da piazza Colombo c’è Bresh. Nella terza serata di giovedì 26 febbraio arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Nella quarta arriva Bianca Balti e Francesco Gabbani dal Suzuki Stage di piazza Colombo. Per la finale, appuntamento con Andrea Bocelli. Tutte le sere, sul palco della nave ormeggiata di fronte a Sanremo è presente Max Pezzali.
È Nicola Savino a condurre il “DopoFestival” che torna su Rai 1 dal 24 al 27 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival. Al suo fianco, in un clima di leggerezza e ironia, ci sono Aurora Leone dei The Jackal, il comico Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi.
I 30 artisti in gara
Arisa – “Magica favola”
Bambole di Pezza – “Resta con me”
Chiello – “Ti penso sempre”
Dargen D’Amico – “Ai ai”
Ditonellapiaga – “Che fastidio!”
Eddie Brock – “Avvoltoi”
Elettra Lamborghini – “Voilà”
Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
Ermal Meta – “Stella stellina”
Fedez & Masini – “Male necessario”
Francesco Renga – “Il meglio di me”
Fulminacci – “Stupida sfortuna”
J-Ax – “Italia starter pack”
LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”
Leo Gassmann – “Naturale”
Levante – “Sei tu”
Luchè – “Labirinto”
Malika Ayane – “Animali notturni”
Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”
Michele Bravi – “Prima o poi”
Nayt – “Prima che”
Patty Pravo – “Opera”
Raf – “Ora e per sempre”
Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
Samurai Jay – “Ossessione”
Sayf – “Tu mi piaci tanto”
Serena Brancale – “Qui con me”
Tommaso Paradiso – “I romantici”
Tredici Pietro – “Uomo che cade”
Lo schema delle serate
Le serate del festival sono divise secondo questo schema:
- prima serata (24 febbraio): tutti i trenta Big sul palco
- seconda serata (25 febbraio): 15 Big sul palco
- terza serata (26 febbraio): 15 Big sul palco
- quarta serata (27 febbraio): i 30 Big si esibiscono con le cover e i duetti
- serata finale (28 febbraio): elezione del vincitore
Quattro, invece, sono gli artisti in gara nella sezione delle “Nuove Proposte” (Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello) presentata da Gianluca Gazzoli. I cantanti di questa categoria si esibiscono nel corso della seconda serata: soltanto due canzoni vengono selezionate in vista della finale prevista per giovedì 26 febbraio.
La serata delle cover
Questo è l’elenco delle canzoni scelte dagli artisti nella serata dei duetti e delle cover di venerdì.
- Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”
- Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”
- Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”
- Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”
- Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”
- Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”
- Francesco Renga con Giusy Ferreri –”Ragazzo solo, ragazza sola”
- Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”
- J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”
- Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”
- Levante con Gaia – “I maschi”
- Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”
- Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”
- Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”
- Raf con i The Kolors – “The riddle”
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”
- Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”