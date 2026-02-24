Martedì si è alzato il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Conducono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati ogni sera da altri co-conduttori. In gara ci sono 30 cantanti, molti volti nuovi e pochi “vip”. Ecco cosa dobbiamo aspettarci da Sanremo 2026.

Di Marta Foresi

L’attesa è finita: Sanremo è tornato. Carlo Conti è alla guida della 76esima edizione, dopo essere stato al timone lo scorso anno e nel triennio dal 2015 al 2017. In tutte le cinque serate il presentatore è affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini. Poi, per ogni serata, ha accanto a sé dei co-conduttori diversi. Nella prima serata c’è stato Can Yaman, nella seconda serata Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo, nella terza serata Irina Shayk, nella quarta torna sul palco Bianca Balti.
Tra gli ospiti del festival, nella serata di martedì 24 febbraio il superospite è stato Tiziano Ferro, che ha fatto ballare l’Ariston con i suoi più grandi successi, mentre mercoledì salgono sul palco, in un’ideale staffetta con i Giochi di Milano Cortina, le campionesse Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra. L’ospite musicale è Achille Lauro mentre in collegamento da piazza Colombo c’è Bresh. Nella terza serata di giovedì 26 febbraio arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Nella quarta arriva Bianca Balti e Francesco Gabbani dal Suzuki Stage di piazza Colombo. Per la finale, appuntamento con Andrea Bocelli. Tutte le sere, sul palco della nave ormeggiata di fronte a Sanremo è presente Max Pezzali.
È Nicola Savino a condurre il “DopoFestival” che torna su Rai 1 dal 24 al 27 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival. Al suo fianco, in un clima di leggerezza e ironia, ci sono Aurora Leone dei The Jackal, il comico Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi.

Carlo Conti e Laura Pausini. Foto © Ufficio Stampa Rai

I 30 artisti in gara

Arisa – “Magica favola” 
Bambole di Pezza – “Resta con me” 
Chiello – “Ti penso sempre” 
Dargen D’Amico – “Ai ai”
Ditonellapiaga – “Che fastidio!” 
Eddie Brock – “Avvoltoi” 
Elettra Lamborghini – “Voilà” 
Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare” 
Ermal Meta – “Stella stellina” 
Fedez & Masini – “Male necessario” 
Francesco Renga – “Il meglio di me” 
Fulminacci – “Stupida sfortuna” 
J-Ax – “Italia starter pack” 
LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine” 
Leo Gassmann – “Naturale” 
Levante – “Sei tu” 
Luchè – “Labirinto” 
Malika Ayane – “Animali notturni” 
Mara Sattei – “Le cose che non sai di me” 
Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta” 
Michele Bravi – “Prima o poi” 
Nayt – “Prima che” 
Patty Pravo – “Opera” 
Raf – “Ora e per sempre” 
Sal Da Vinci – “Per sempre sì” 
Samurai Jay – “Ossessione” 
Sayf – “Tu mi piaci tanto” 
Serena Brancale – “Qui con me” 
Tommaso Paradiso – “I romantici” 
Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Lo schema delle serate

Le serate del festival sono divise secondo questo schema: 

  • prima serata (24 febbraio): tutti i trenta Big sul palco
  • seconda serata (25 febbraio): 15 Big sul palco
  • terza serata (26 febbraio): 15 Big sul palco
  • quarta serata (27 febbraio): i 30 Big si esibiscono con le cover e i duetti
  • serata finale (28 febbraio): elezione del vincitore

Quattro, invece, sono gli artisti in gara nella sezione delle “Nuove Proposte” (Angelica BoveNicolò FilippucciBlindEl Ma & Soniko e Mazzariello) presentata da Gianluca Gazzoli. I cantanti di questa categoria si esibiscono nel corso della seconda serata: soltanto due canzoni vengono selezionate in vista della finale prevista per giovedì 26 febbraio.

La serata delle cover

Questo è l’elenco delle canzoni scelte dagli artisti nella serata dei duetti e delle cover di venerdì.

  • Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”
  • Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”
  • Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”
  • Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”
  • Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”
  • Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”
  • Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri –”Ragazzo solo, ragazza sola”
  • Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”
  • J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”
  • LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”
  • Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”
  • Levante con Gaia – “I maschi”
  • Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”
  • Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”
  • Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”
  • Raf con i The Kolors – “The riddle”
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”
  • Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”