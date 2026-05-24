Oggi e domani, oltre 6 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni comunali in 750 comuni, di cui 18 capoluoghi di provincia. Venezia è la sfida più attesa e il centrosinistra cerca la sua rivincita. Si tratta del primo test per il governo dopo il referendum.

La Redazione

Le urne sono aperte oggi dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Gli elettori coinvolti sono circa 6,3 milioni. Da Nord a Sud, tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia, unico capoluogo di regione, e Reggio Calabria, dove diversi big nazionali hanno fatto tappa per le ultime miglia di questa campagna elettorale. Obiettivo, tanto del centrodestra quanto del centrosinistra, è tenere le proprie città e innescare ribaltoni, portando a casa quanti più sindaci possibile. In quest’ottica, la maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia, dopo 11 anni consecutivi di Luigi Brugnaro. Venezia è considerata particolarmente rilevante non solo per la sua unicità, ma anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra: la Serenissima è capoluogo di Regione del Veneto, per eccellenza la roccaforte della Lega.

Questi i 18 capoluoghi di Provincia chiamati alle urne: Venezia in Veneto, Reggio Calabria e Crotone in Calabria, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia (che compongono la Bat insieme a Barletta), Messina, Enna ed Agrigento in Sicilia.