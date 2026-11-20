La malattia, il desiderio, il rapporto con la famiglia e l’ossessione per le parole. L’autore di Lo sbilico, finalista al Premio Strega 2026, si racconta, lontano da ogni retorica della guarigione.

Di Daniele Pratolini

Alcide Pierantozzi racconta la sofferenza psichica, non cerca una morale e neanche una via d’uscita. Una storia dove al centro ci sono la famiglia, il corpo, la sessualità, i farmaci, ma soprattutto una scrittura ostinata, sorprendente, capace di dare forma anche a ciò che sembra impossibile da spiegare. In questa conversazione, l’autore di Lo sbilico, edito Einaudi e finalista al Premio Strega 2026, attraversa la paura di perdere sua madre, l’incomprensione di chi gli sta accanto, il desiderio e il suo rapporto quasi ossessivo con le parole. Ne emerge un ritratto intimo, lontano dalle facili narrazioni di riscatto, nel quale trovano spazio anche inattesi frammenti di felicità.

Lo sbilico si apre con un’immagine molto forte: tu che, a quarant’anni, dormi ancora con tua madre. Poi ci porti indietro nel tempo, a quel viaggio in Svizzera per il suo tumore. Perché hai scelto di cominciare proprio da lei?

Perché la malattia di mia madre, da cui fortunatamente è guarita, è stata l’evento scatenante del mio impazzimento. Ho sempre sofferto di disturbi psichici, sin da piccolo, ma solo davanti alla possibilità di perdere mia mamma ho preso coscienza della mia disabilità. Mi sono detto: se muore lei, muoio anche io. Nel concreto, in quel periodo di ormai quindici anni fa, ho cominciato a fare pasticci con gli psicofarmaci, aumentandoli da solo. Droghe e alcol hanno peggiorato il tutto.

Foto © Julian Manuel Ferri

Tuo padre sembra fare fatica a riconoscere quello che stai vivendo, mentre tua madre prova a starti accanto anche nei momenti più complicati. Mi ha colpito questa differenza. Secondo te, quando qualcuno che amiamo sta male, è più difficile comprendere la sua sofferenza o accettare di non poterla risolvere?

Comprenderla, credo, anche perché accettare di non poterla risolvere rischia di essere un autoassoluzione, una scusa per non occuparsi dell’altro (quel che ha fatto mio padre con me). Certo, per una persona sana di mente è un’impresa capire cosa succede nella testa di un malato psichiatrico: ci vuole pazienza, empatia, sopportazione, anche cultura… Proprio perché i fantasmi della psichicità non esistono sul piano del reale, tutto quello che fa soffrire chi ha una malattia mentale non è percepibile dagli altri. Al contempo, va compreso anche il punto di vista di chi ci sta accanto: come si fa ad accettare di non poter guarire da una malattia che non si vede?

Si sente una ricerca quasi ostinata delle parole, tra dizionari, letture e termini che sembrano scelti uno per uno. Questa precisione è anche un modo per dare ordine a quello che, dentro e fuori di te, a volte sembra sfuggire a ogni controllo?

Questa precisione è, mi dicono, la malattia stessa. L’altro giorno sono stato dallo psichiatra, che è orgoglioso del mio percorso, ma mi ha ribadito: il suo libro è la sua malattia, la incarna e la spiega; non solo per la scelta maniacale delle parole, per la costruzione delle frasi, ma perché mette su carta un modus operandi patologico di analizzare le cose. Non so se è così, ma non posso negare che nel mio modo di scrivere e raccontare le cose qualcosa di strano, di divergente, ci sia. Io non cerco le storie, non cerco le cose da dire, credo che per il mio modo di funzionare questo approccio non funzioni. Di raccontare i fatti non me ne frega niente, perché per me i fatti sono un abbaglio che ognuno può interpretare a modo suo, e sono convinto che le cose necessarie dell’esistenza avvengano su un altro piano, linguistico e metafisico. Io cerco le parole, sono predace nel rincorrerle; le accumulo, le appunto sui quaderni, le mando a memoria, le rubo a Baudelaire così come a Paolo Bonolis (da ragazzino lo guardavo in tv e mi segnavo su un quadernetto le parole strane che usava). Quando non le trovo, le invento. È un’ossessione inspiegabile: come si spiega un’ossessione? Non saprei. Io posso essere capace di raccontare come vivo certe cose, non perché.

Foto © Agne Raceviciute

Racconti anche il tuo rapporto con il corpo, con la sessualità e con il desiderio. Sono aspetti che spesso scompaiono quando si parla di salute mentale, come se una persona smettesse improvvisamente di desiderare, amare o voler essere amata. Perché, secondo te, facciamo ancora così fatica a riconoscere questa dimensione?

Il problema del sesso, se venisse affrontato, rischierebbe di far crollare l’apparato della medicalizzazione psichiatrica nella maggior parte dei paesi occidentali. Sai perché molti pazienti si autosospendono i farmaci senza prima consultare il medico? Per problemi sessuali, perché non accettano le disfunzioni e si vergognano di parlarne. E molti suicidi vengono da lì, da queste autosospensioni improvvise. La sessualità e la salute mentale sono consustanziali, a volte si determinano a vicenda, altre si scontrano. È il grande Dio Pan di cui parla Hillman, un Dio che oggi non farebbe fatica a ottenere la 104. È curioso assistere a questo doppio fenomeno: da una parte lo sdoganamento delle identità individuali, l’orientamento sessuale come matrice della stabilità psichica, l’attenzione al linguaggio inclusivo – uno sdoganamento necessario, avvalorato dalla psicologia degli ultimi decenni. Dall’altra, il totale disinteresse verso la sessualità di chi è disabile, a prescindere dall’orientamento. Oppure pensiamo che i disabili, tra cui molti malati psichiatrici, si accontentino di una carezza affettuosa? Ieri parlavo con un ragazzo che ha la sindrome di Down, mi stava mostrando la foto di una ragazza e mi ha detto: “Lei mi fa innamorà”. Attorno a noi ridevano tutti, come se quella frase, “mi fa innamorà”, fosse la battuta di un bambino, e non un grido legittimo della natura.

Foto © Julian Manuel Ferri

Stamattina parlavo di Lo sbilico con un’amica e riflettevamo su quanto questo libro possa essere prezioso anche per chi sta accanto a una persona che soffre, ma spesso non ha gli strumenti per comprenderla. Riesci a raccontare con grande precisione il dolore e quei passaggi mentali che, per chi non li ha vissuti, sono difficili da capire. Mentre scrivevi, hai mai pensato che le tue parole potessero aiutare gli altri a comprendere ciò che spesso è così difficile da spiegare?

No, anzi, ero io che cercavo aiuto. All’inizio, quando il libro è uscito, è stato uno shock constatare che i lettori si identificavano così tanto. Io il libro l’ho scritto per chi sta male in prima persona, ma poi ho conosciuto soprattutto caregiver e familiari di pazienti. Ci siamo psicoeducati a vicenda, direi. Io non sono un medico, molte cose del sistema sanitario e molti problemi li ho conosciuti grazie a loro.

Foto © Julian Manuel Ferri

Viviamo in un tempo in cui tutti sembrano dover stare bene, essere felici, funzionare. Eppure Lo sbilico ci mette davanti a tutto quello che non possiamo controllare. A te questa continua ossessione per il benessere, quasi fosse un obbligo, che effetto fa?

La mia non è una storia di riscatto, o di guarigione. So che non ho troppe speranze di stare meglio, né di diminuire la terapia farmacologica. Siamo in tanti a vivere così, vittime di un disturbo psichiatrico inguaribile, in sbilico tra la vita e la morte, stravolti dagli effetti collaterali dei farmaci. Ma c’è anche chi è convinto che esista una chiave per la guarigione, per riappropriarsi di sé stessi, per riscattarsi, che si possa fare leva sulla forza di volontà. Ecco, questo tipo di narrazione molto in voga non è il mio. Lo rispetto, perché è giusto che ognuno reagisca alla sofferenza come vuole, ma non è il mio.

Se potessi tornare a parlare con l’Alcide di dieci anni fa, cosa gli diresti? E cosa vorresti che lui sapesse di te oggi?

È la tipica domanda cui il mio cervello non sa rispondere. Perché io non riesco a ragionare in astratto con il passato. Fino a ieri sera sono stato qualcun altro.

Sei felice?

Solo quando abbraccio il mio dalmata o guardo un film di Dario Argento.

Di Daniele Pratolini

Foto copertina © Agne Raceviciute

Foto © Julian Manuel Ferri, realizzate durante l’incontro organizzato da Iodio Libreria Bar presso Vino a Mare, a San Benedetto del Tronto