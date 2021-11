Il tampone servirà solo per lavoro e viaggi. Per tutto il resto sarà necessario il vaccino. Così il governo si avvia verso nuove restrizioni per i non vaccinati per frenare la quarta ondata.

La strada verso il super green pass è segnata e il governo accelera. Si avvicinano le festività natalizie, quando si sta molto al chiuso e si incontrano più persone, e governatori e sindaci premono affinché il governo cerchi di frenare la quarta ondata di Covid-19. Mentre molti altri Paesi europei hanno già introdotto chiusure e restrizioni per i non vaccinati, in Italia è sempre più vicino il Super Green Pass. L’obiettivo è scongiurare nuovi lockdown per tutti, insostenibili per l’economia italiana. L’iter è segnato: dopo l’incontro tra i ministri Speranza e Gelmini con i presidenti delle Regioni, il premier Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica e, a seguire, il Consiglio dei ministri. Ma a cosa serve e cosa cambierà rispetto al certificato verde attuale?

• L’ipotesi prevalente è che le restrizioni scatterebbero a partire dalla zona arancione, per chi non è vaccinato o non è guarito dal Covid.

• Obbligo terza dose. Scatterà per il personale sanitario e per i lavoratori che entrano nelle Rsa, le residenze per anziani. E’ ancora in dubbio l’obbligo per il personale scolastico, le forze dell’ordine e i lavoratori della pubblica amministrazione.

• Cinque mesi. Dopo l’ok dell’Aifa, l’agenzia italiana per il farmaco, si potrà effettuare la terza dose o il richiamo cinque mesi dopo l’ultima inoculazione.

• Super Green Pass. Sarà dato solo ai vaccinati o ai guariti dal Covid e varrà, probabilmente, per tutti i luoghi della cultura, dello sport e del divertimento. Ingresso vietato, dunque, a tutti i non vaccinati per bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, stadi, cinema, teatri, musei, impianti sciistici.

• Lavoro. Chi non è vaccinato potrà recarsi al lavoro effettuando il tampone.

• Trasporti. Chi non è vaccinato potrà effettuare il tampone per salire sui treni dell’alta velocità e sugli aerei. Non è stata ancora decisa invece la linea per metropolitane e autobus.

• Durata tamponi. Sembra scontata la riduzione della validità del tampone molecolare a 48 ore e dell’antigenico a 24 ore.

• Stato di emergenza. Sarà prorogato fino al 30 gennaio, ma si potrebbe decidere di estenderlo per altri tre mesi o fino al termine della campagna vaccinale.

• Obbligo vaccinale. Per ora il governo lo esclude, per non aumentare le tensioni, ma tutto dipenderà dalla situazione negli ospedali e nelle terapie intensive, per ora occupate al 5%.