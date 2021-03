Nella Val di Sella in Valsugana, in Trentino Alto Adige, da oltre 30 anni si trova un bosco secolare dove natura e arte si fondono. Con circa 60 opere, Arte Sella è uno straordinario progetto di Land Art.

Dal 1986 più di 300 artisti internazionali hanno contribuito a rendere Arte Sella una realtà internazionale, in continua evoluzione, in cui le opere d’arte dialogano con la natura e il paesaggio. Arte Sella è un museo a cielo aperto, uno straordinario esempio di Land Art, che comprende una considerevole porzione della Val di Sella presso Borgo Valsugana, in Trentino. Da oltre trent’anni, il bosco è immerso tra opere d’arte realizzate prevalentemente con materiali naturali, trasformate nel tempo dalla stessa natura.

Arte Sella è anche una storia di rinascita. Il parco ha visto la luce dopo la tragedia di Chernobyl, quando un gruppo di amici di Valsugana, ritrovandosi nel giardino di Villa Strobele, ha ideato il progetto immaginando di coniugare arte contemporanea e natura. Nel 2018, il parco è stato fortemente danneggiato da una tempesta. Parzialmente ricostruito, è stato riaperto al pubblico nella primavera 2019. Simboli della rinascita di Arte Sella sono le opera nate dopo la tempesta come quella di Kengo Kuma e ‘Simbiosi’ di Edoardo Tresoldi. Oggi sono circa 60 le installazioni di arte contemporanea presenti. Il parco vanta una media annua di centomila visitatori. La direzione artistica del parco è di Emanuele Montibeller.



Due sono i percorsi visitabili durante tutto l’anno, con orari diversi che cambiano a seconda delle stagioni: Villa Strobele e il Monte Armentera.



Villa Strobele. La villa è una delle tante dimore storiche della valle. Il giardino della villa, luogo di nascita di Arte Sella, ospita una prima parte di opere di artisti e archietti di fama internazionale come Kengo Kuma, Atsushi Kitagawara, Eduardo Souto de Moura, Michele de Lucchi.

Il Monte Armentera – Area di Malga Costa. Qui si dipana il percorso ArteNatura, un sentiero forestale a cui si è aggiunta, dal 1998, l’Area di Malga Costa, oggi spazio dedicato ad incontri, eventi e concerti. Il percorso ospita le opere più monumentali e note al grande pubblico, come la ‘Cattedrale Vegetale’ di Giuliano Mauri, lungo simbolo di Arte Sella, ‘Simbiosi’ di Edoardo Tresoldi, il ‘Terzo Paradiso – La Trincea della Pace’ di Michelangelo Pistoletto, il ‘Rifugio’ Anton Schaller.



Parco Arte Sella

Malga Costa 38051

Borgo Valsugana, Trentino-Alto Adige

Tel. 0461.751251 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

E-mail: artesella@yahoo.it

www.artesella.it/it

www.facebook.com/artesella