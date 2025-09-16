Ieri notte, i carri armati di Israele sono entrati nel cuore di Gaza City per l’assalto finale. Raid con droni ed elicotteri: ben 37 attacchi in 20 minuti. Oltre 350 mila palestinesi sono in fuga senza sapere dove andare. L’inchiesta dell’Onu: «Bambini uccisi, donne stuprate: è un genocidio».

Di Marta Foresi

L’esercito israeliano ha attaccato Gaza City nella notte di lunedì 15 settembre ed ora controllerebbe il 40% della città. L’idf ha colpito la città palestinese con aerei da guerra, artiglieria e droni, provocando enormi esplosioni udite da lunga distanza, fin nel centro di Israele. I media della Striscia hanno segnalato 37 attacchi in 20 minuti solo nelle ore iniziali, ma i bombardamenti non si fermano. Le truppe israeliane stanno usando bombe robot e oltre 350 mila civili sono in fuga verso sud ed est, ma non sanno dove andare e le strade sono bloccate, invase dai mezzi.

L’Onu: “È un genocidio”

Ieri mattina la Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta su Gaza delle Nazioni Unite ha pubblicato un documento che accusa Israele di compiere un “genocidio” nella Striscia di Gaza, sostenendo che l’operazione militare mira a “distruggere i palestinesi” presenti nell’enclave. Il report parla anche di bambini presi intenzionalmente di mira, donne stuprate, palestinesi uccisi come gruppo.

Navi Pillay, presidente della Commissione, ha dichiarato che “il genocidio è in corso e continua a verificarsi”. Nel rapporto vengono chiamati in causa il primo ministro, Benjamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa Gallant e il presidente di Israele, ritenuti responsabili di istigazione al genocidio.

Trump: “Hamas non usi ostaggi come scudi”

Hamas “rilasci tutti gli ostaggi ora”. Lo ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. “Ho appena letto delle notizie sul fatto che Hamas ha sposato gli ostaggi in superficie per usarli come scudi umani contro l’offensiva di terra di Israele. Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un’atrocità umana, di cui pochi hanno mai visto l’uguale”, ha aggiunto Trump.