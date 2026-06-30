Una bomba davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci danneggiò l’auto del giornalista e conduttore di Report e il muro perimetrale. Ora la sentenza sui quattro arresti: “Hanno agito su commissione, con metodo mafioso”. Il giornalista: “La giustizia non mi ha lasciato solo. Dalla Rai non mi aspetto più nulla”.

La Redazione

Gli arresti per la bomba davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci sono stati compiuti nelle prime ore della mattina, nelle province di Napoli e Avellino, dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai militari dei Comandi Provinciali competenti per territorio. Le quattro persone sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Il commando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come “favore” e dietro compenso economico. I mandanti si sono adoperati per garantire supporto per tutelare i presunti esecutori, fornendo fondi, schede telefoniche dedicate, assistenza legale e pianificando una loro eventuale fuga all’estero.

L’attentato è stato compiuto la sera del 16 ottobre 2025, a Pomezia, vicino Roma: un ordigno fu fatto deflagrare davanti al cancello dell’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l’identità dei mandanti.

In foto: Sigfrido Ranucci, da Facebook

Ranucci: “Grazie agli investigatori”

“Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi. Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli”. Queste sono state le parole di Sigfrido Ranucci. A Repubblica ha poi dichiarato: “La giustizia non mi ha lasciato solo. Dalla Rai non mi aspetto più nulla”.