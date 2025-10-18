Nuovi aumenti per le sigarette (più 1,5 euro in 3 anni) e nessuna tassa sugli extraprofitti delle banche. Sale l’età pensionabile. Aumenta il Bonus Mamme, ma scompare il Bonus Libri. Ecco tutte le misure su salari, famiglie e imprese.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che ora sarà trasmesso al Senato per l’avvio dell’iter parlamentare. Si tratta di una legge di bilancio che la premier Giorgia Meloni ha definito “molto seria ed equilibrata, che va letta nel solco di quelle precedenti”. Sono in tutto 18,7 i miliardi e in parte servono anche a rafforzare la sanità. Ecco cosa cambia.

Aumentano le sigarette

Dal 1° gennaio 2026 sono pronti a scattare i primi aumenti delle accise sul tabacco, che faranno salire gradualmente il prezzo delle sigarette fino a 1,5 euro in più a pacchetto entro il 2028.

Salve le Banche

Non ci sarà una tassa sugli extraprofitti delle banche ma saranno previsti altri tipi di prelievi, tra cui l’aumento dell’Irap di due punti percentuali. La norma è stata molto criticata dalle opposizioni con l’ex ministro Orlando del Pd che ha definito “imbarazzante” l’atteggiamento del Governo: “Le banche sono l’unico gruppo con cui il governo Meloni ha intavolato una vera e propria trattativa per decidere quant’è la tassazione che più gli aggrada”, ha detto.

La Sanità

Con la manovra 2026 salgono le risorse a disposizione per il Fondo Sanitario Nazionale (FSN): il governo porterà lo stanziamento previsto a quasi 143 miliardi di euro, con un aumento di 2,4 miliardi rispetto ai 5 miliardi già messi a bilancio.

Salari e Irpef

Il governo interviene sull’Irpef e quest’anno sceglie di tagliare lo scaglione per i redditi tra i 28 e i 50mila euro dal 35 al 33%. Un vantaggio che sarà sterilizzato sopra i 200mila euro. Aliquote più favorevoli anche per i turni festivi e notturni. Scenderà invece dal 5 all’1% la tassazione dei premi di produttività fino a 5 mila euro. Si tratta di un tentativo di frenare il crollo dei salari italiani che negli ultimi 2 anni sono risultati essere tra i più bassi d’Europa.

Pensioni

Aumenta l’età pensionabile: un mese in più dal 2027, due dal 2028. I lavori gravosi e usuranti saranno però esclusi dall’innalzamento. Previsto anche un nuovo intervento sugli assegni più bassi: le “minime” saliranno di circa 20 euro al mese.

No al Bonus Libri

Il Governo ha deciso di escludere il bonus libri. Il ministro Giorgetti ha dichiarato che l’esecutivo “ha deciso di dirottare i fondi su altro come il Bonus Mamme”.

Rottamazione

Arriva la quinta sanatoria delle cartelle e avrà tempi di pagamento fino a 9 anni con 54 rate bimestrali di identico importo. La nuova “pace fiscale” sarà aperta a tutti coloro che hanno dichiarato e non versato.

Casa e famiglia

Spunta “un contributo” fiscale a favore dei genitori separati che hanno difficoltà con la casa. Per favorire l’utilizzo degli strumenti di welfare, l’abitazione principale esce dal calcolo Isee, fino a un valore catastale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 92mila euro. Confermati i bonus edilizi: le detrazioni sui lavori di ristrutturazione restano al 50% per la prima abitazione e al 36% per la seconda. Aumenta da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici che hanno un tetto Isee a 40mila euro e con almeno due figli.

Viene rifinanziata la carta Dedicata a te: destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità per le famiglie composte da almeno tre persone con Isee non superiore a 15.000 euro (vale 500 mila euro). Il bonus è riservato ai nuclei non percettori di altri sussidi pubblici (come Assegno di inclusione o Naspi) e viene assegnato automaticamente, senza necessità di fare domanda.

Imprese

Si parte con 4 miliardi nel 2026 per favorire gli investimenti delle aziende. E lo si fa con il la riedizione del cosiddetto superammortamento. Le imprese potranno dunque ammortizzare al 180% gli investimenti in innovazione e al 220% delle spese per la transizione ecologica che consentono la riduzione dei consumi energetici. La misura ha già un nome: “Nuova transizione 5.0”.