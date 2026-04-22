Meloni rivendica la norma che prevede un incentivo agli avvocati che convincono i migranti a accettare il rimpatrio volontario e promette un decreto per “raccogliere i rilievi del Quirinale. “Non è un pasticcio”, ha detto la premier. Per le opposizioni, “la norma è inaccettabile”.

La Redazione

La premier Meloni ha annunciato un decreto per correggere il decreto, rivendicando l’essenza della norma. Questa è la linea del governo sull’emendamento al decreto sicurezza che prevede un incentivo agli avvocati che convincono i migranti a farsi rimpatriare. Una norma che, ha fatto sapere il Colle, “non va bene”. E così sarà cambiata.

Mentre in Aula infuocava il dibattito, con l’opposizione che chiedeva di tornare in commissione, Meloni ha fatto sapere di non ritenere quell’emendamento un errore: “Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati. Trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane perché è una norma di assoluto buon senso”, ha detto Meloni.

La giornata a Montecitorio è stata infuocata, con tanto di protesta accesa dell’opposizione. Alcuni parlamentari di opposizione si sono seduti sui banchi del governo e il vicepresidente Fabio Rampelli ha sospeso la seduta.

Dal Partito Democratico, la deputata Michela Di Biase ha parlato di “propaganda inaccettabile”: con la “norma introdotta dalla maggioranza nel decreto sicurezza siamo arrivati al paradosso inaccettabile dell’invenzione di un ‘bonus remigrazione’. Una scelta che racconta più di tante parole le priorità sbagliate di questo Governo”.

Così il leader M5S Giuseppe Conte: “Come fa la presidente del Consiglio a dire che questa è una soluzione di buonsenso? Ma è così smarrita, è così confusa dopo la sveglia referendaria da dire queste stupidaggini in libertà?”.

Per Angelo Bonelli di Avs: “La norma è incostituzionale, 615 euro agli avvocati per spingere i rimpatri: va ritirata”.