Da ieri 14mila nuovi casi (con 330.075 tamponi) e altri 288 morti. Forte calo dei ricoverati: 509 in meno nelle ultime 24 ore. Le regioni con più contagi sono Lombardia, Campania e Puglia. Vaccinati 5,6 milioni di italiani, oggi arrivano 2,5 milioni di dosi.

Sono 14.320 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 330.075 tamponi processati, di cui 143.784 test antigenici rapidi. L’incidenza quindi è del 4,3%. Il dato migliore riguarda il drastico calo dei ricoverati: il saldo tra chi entra e i dimessi è di 509 in meno nei reparti Covid e 71 in meno in terapia intensiva (dove si registrano però 129 ingressi). I decessi dell’ultima giornata sono 288, in calo rispetto alle settimane precedenti. I dati più incoraggianti li fornisce l’Ospedale Spallanzani di Roma che in questi giorni ha visto dimezzare i ricoveri in rianimazione grazie alla campagna vaccinale del Lazio che ha raggiunto il 23% dei cittadini.

Migliora anche il dato dei contagi: da lunedì a giovedì sono stati 46.553 i nuovi casi in Italia, un calo del 10% rispetto alla settimana precedente e di oltre 10mila in meno dei 56.378 di due settimane fa.

I dati in Italia

(Dati: 29 Aprile)



• Contagi: +14.320 (+0,4%)*

• Attuali positivi: -4.062 (-0,9%)*

• Guariti: +18.088 (+0,5%)*

• Decessi: +288 (+0,2%)*

• In terapia intensiva: -71 (-2,6%)*

• In isolamento domiciliare: -3.482



• Ricoverati con sintomi: -509 (-2,6%)*

* Variazioni rispetto al giorno precedente

• Casi totati: le persone attualmente positive sono 438.709, di cui 416.718 sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali: 19.351 sono ricoverati con sintomi, 2.640 sono in terapia intensiva. Finora, i decessi sono stati 120.544 e i casi totati accertati oltre 4 milioni.

• Dati Regionali:

Lombardia + 2.306

Campania + 1.986

Puglia + 1.501

Lazio + 1.124

Piemonte + 1.084

Sicilia + 1.061

Toscana + 1.052

Emilia Romagna + 979

Veneto + 935

Calabria + 473

Marche + 308

Liguria + 301

Friuli Venezia Giulia + 213

Sardegna + 207

Abruzzo + 195

Umbria + 188

Basilicata + 169

P.A. Trento + 70

P.A. Bolzano + 70

Valle d’Aosta + 61

Molise + 37

Vaccini: a che punto siamo



Fino ad oggi 5,6 milioni di italiani (il 9,3% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose e circa 13,5 milioni (il 22,5%) hanno avuto almeno una dose o il monodose Johnson&Johnson. Il totale delle somministrazioni effettuate supera i 19 milioni di dosi.

Ieri sono state somministrate circa 320mila dosi e il commissario Figliuolo ha dichiarato: “Siamo vicini al target delle 500mila inoculazioni al giorno, entro metà luglio il 60% degli italiani avrà ricevuto la seconda dose“.

In queste ore alle Regioni stanno arrivando 2,5 milioni di dosi di vaccino, di cui 2,2 di Pfizer, il lotto più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall’inizio della campagna vaccinale, con il quale si continueranno a vaccinare gli over 60 e gli appartenenti alle categorie fragili. Una volta esaurite queste categorie, si passerà ai più giovani. Come ha annunciato Figliuolo, in totale a maggio arriveranno dai 15 ai 17 milioni di vaccini, in gran parte Pfizer, poi Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. (Foto copertina: Gabriella Clare Marino © Unsplash)