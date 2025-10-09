Trump ha annunciato: «Israele e Hamas hanno firmato». L’accordo è sulla “prima fase” del piano e prevede il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi lunedì: si tratta di 1.950 prigionieri palestinesi in cambio dei 20 israeliani ancora vivi. A Khan Yunis la gente ha festeggiato in piazza tutta la notte.

Di Marta Foresi

E’ una festa amara quella che è andata avanti tutta la notte a Gaza, devastata da due anni di bombardamenti e oltre 70mila palestinesi uccisi dall’esercito israeliano (ma i numeri reali sarebbero ben più alti). Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace proposto da Trump per la Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco a Gaza dovrebbe diventare realtà dopo la ratifica da parte del governo israeliano prevista per oggi. Hamas ha confermato la firma del trattato che prevede la fine dei bombardamenti, il ritiro dell’Idf dalla Striscia di Gaza, l’ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri: 1.950 palestinesi in cambio dei 20 israeliani ancora vivi rapiti il 7 ottobre 2023. Lo scambio deve avvenire entro 72 ore dall’inizio dell’attuazione dell’accordo, la cui firma è prevista oggi.

Dopo la notizia dell’accordo, a Khan Yunis i palestinesi di Gaza hanno festeggiato in piazza tutta la notte. Festeggiamenti in piazza anche a Tel Aviv con i parenti degli ostaggi.

L’accordo è stato possibile grazie ai mediatori di Qatar, Egitto e Turchia ed è un successo personale di Trump, ma anche della resistenza del popolo palestinese e dei movimenti per Gaza e la Palestina che in questi mesi hanno riempito le piazze in tutto il mondo. L’accordo è anche una dura sconfitta per la destra del governo di Benjamin Netanyahu, che ha annunciato che voterà contro, e del movimento dei coloni ebrei israeliani che avrebbero voluto l’occupazione totale di Gaza e dell’intera Palestina.

Dal 7 ottobre 2023, in cui Hamas ha ucciso circa 1.200 persone e ne ha preso in ostaggio altre 251, Israele ha ucciso almeno 67.183 a Gaza, tra cui 20.179 bambini, secondo il ministero della Salute palestinese.

Foto credits © dai profili social di Donald Trump

