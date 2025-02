Tra foreste pluviali, vulcani e riserve naturali, nella straordinaria biodiversità dell’America Centrale, migliaia di specie di uccelli tropicali offrono uno spettacolo unico. Un viaggio tra colori, suoni e meraviglie alate.

Di Alessandra Sassanelli

Sempre più numerosi sono i viaggiatori che scelgono di intraprendere percorsi eco-sostenibili, preferendo mete in armonia con l’ambiente, attività nella natura alla scoperta di ecosistemi o la visita di luoghi storici che abbiano qualcosa da raccontare. Il Centro America si distingue proprio per questo, grazie alla sua ricchezza naturale e biodiversità, posizionandosi a livello mondiale come una delle destinazioni più importanti per l’esplorazione degli ambienti naturali, in particolare per il birdwatching. Ecco che questa regione rappresenta il cuore biologico dell’America, un corridoio di passaggio naturale, la cui alta percentuale di superficie vergine offre una grande varietà di habitat ideali per l’avifauna. Catene montuose lussureggianti, fitte foreste, paludi, lagune e mangrovie, ospitano più di 1500 specie diverse di uccelli, rendendo il Centro America la meta ideale per gli amanti dell’ecoturismo.

In foto: Blue Hole, Belize; © Mike Norris – Pexels

I migliori luoghi per il birdwatching in America Centrale

In Belize guide specializzate offrono servizi di avvistamento nel Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary (Santuario della Fauna Selvatica di Cockscomb Basin), nel Crooked Tree Wild Life Sanctuary (Santuario della Fauna Selvatica di Crooked Tree) e nel Blu Hole National Park.

Il Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary è una riserva naturale situata alle pendici dei monti Maya, dove foreste verdeggianti, fauna e meravigliosi bacini idrografici caratterizzano quest’area, dimora di numerose specie di volatili. Il Crooked Tree Wild Life Sanctuary, invece, con le sue lagune, ospita migliaia di uccelli acquatici che ogni anno migrano qui per nidificare, in particolare la cicogna Jabiru. Il parco nazionale di St. Herman’s Blue Hole, invece, è una suggestiva zona formata da labirinti di grotte e di sentieri che attraversano la giungla. Percorrendo la foresta si ha la possibilità di osservare la miriade di uccelli colorati che vi vivono: dalle galbulidae verde smeraldo, ai ramphocelus passerini, dai motmot corona azzurra, ai colibrì della foresta, è facile restare affascinati dalla miriade di colori di queste specie e dal loro splendido canto.

Foto © Petr Ganaj – Pexels

Il Guatemala, invece, è uno dei principali corridoi migratori del Centro America e si distingue per cinque grandi aree dedicate al birdwatching: Cerro-Altiplano, Frontera México El Salvador, Caribe Oriente, Las Verapaces e Péten. Queste aree celano un paradiso naturale rigoglioso e vibrante, che ospita numerose specie di pennuti tropicali e rari, tra cui il quetzal, vero e proprio tesoro per gli amanti degli uccelli. Con il suo piumaggio dai colori vivaci e le lunghe penne della coda, il quetzal è un simbolo di bellezza e libertà. La sua presenza in questi territori è un chiaro indicatore di un ecosistema sano e fiorente.

In foto: Tikal, Guatemala © Petr Ganaj; Sneha Pradhan – Pexels

El Salvador offre diverse opzioni per i birdwatcher, con destinazioni come il Parco Nazionale Montecristo, il Vulcano di Santa Ana, il Parco Bicentenario, il Lago Coatepeque e la Baia di Jiquilisco, ciascuno con ambienti unici per l’avvistamento di specie locali.

I più appassionati, invece, ameranno l’Honduras. Qui il clima caldo consente di dedicarsi all’ecoturismo e al birdwatching tutto l’anno, visitando il Parco degli uccelli e la Riserva Naturale Montagna Guacamaya a Copànù, il Parco Nazionale Cerro Azul Meàmbar, la Subcuenca del Lago di Yojoa e il Parco Nazionale Pico Bonito. Uccelli comuni di questo territorio sono il “picaflor”, un uccello piccolissimo che succhia il nettare dai fiori grazie alle sue dimensioni, o ancora, il Guardabarranco ceja turquesa, l’uccello più colorato del paese, o il gufo “pigmeo”.

In foto: Utila, Honduras © Emilio Gonzalez – Pexels

Il birdwatching in Nicaragua è molto gratificante per chi lo pratica, grazie alle sue spettacolari riserve naturali come l’Isola di Juan Venado, la Riserva El Jaguar, la Riserva della Biosfera di Bosawàs e la Riserva della Biosfera di Rio San Juan. Tutte queste località offrono un contatto ravvicinato con la natura allo stato puro.

Panama è una delle dieci migliori destinazioni al mondo per l’osservazione degli uccelli, grazie alla ricca varietà di superfici che variano dalle foreste alle lagune costiere, dal gelido paramo al colorato clima tropicale, alle acque cristalline. L’istmo ospita diversi uccelli migratori ed endemici che rappresentano circa il 10% delle specie conosciute al mondo, un vero e proprio tesoro per gli amanti dell’aviturismo. Tra questi è possibile ammirare uccelli come il quetzal dalla testa dorata, i tangara, i tucani, gli oropendola, i cotinga dalla punta nera e quattro specie di ara, tra cui l’ara blu e oro, l’ara rossa e verde, l’ara verde maggiore e l’ara dalla fronte castagna. Qui diverse sono le strutture specializzate nel birdwatching, come la torre del Panama Rainforest Discovery Center e la Canopy Tower, al fine di garantire un’esperienza ottimale agli osservatori. Panama ospita meraviglie come il Parco Nazionale Metropolitano, il Parco Nazionale Soberanía, Gamboa, Cerro Azul e Cerro Jefe.

L’avifauna della Repubblica Dominicana è spettacolare: sono state registrate 245 specie, di cui molte endemiche. Luoghi come Constanza, il Parco Nazionale Sierra de Bahoruco, il Parco Nazionale Cotubanamà, la Laguna Oviedo e Punta Cana offrono i migliori percorsi di osservazione, posizionandosi come destinazioni ineguagliabili per l’ecoturismo.

Samaná, República Dominicana

L’importanza che questa pratica ricopre nel Centro America è celebrata da eventi particolari come il Global Big Day, una maratona competitiva del birdwatching dalla durata di 24 ore trascorsa sul campo, allo scopo di vedere e sentire il maggior numero di specie di uccelli. Un evento divertente per scoprire un aspetto inedito dell’America Centrale, che accomuna esploratori, naturalisti e anche viaggiatori curiosi di assistere alle meraviglie ornitologiche che questo cuore verde riserva.