Il Centroamerica è un ponte naturale tra due continenti e due oceani, un mosaico di vulcani, selve, identità e mari. Custodisce oltre il 12% della biodiversità globale ed è un crocevia di culture: dalle rovine maya di Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, alle tradizioni afro-antillane del Nicaragua e di Panama.

Di Mauro Orrico

Tra fuochi che ardono nel cuore della terra e onde che si infrangono su coste opposte, il Centroamerica si svela come un mosaico vivo e sorprendente. Questa sottile striscia di mondo, nata 3 milioni di anni fa dall’incontro di due oceani e di due continenti, è un intreccio di vulcani fumanti, selve pluviali impenetrabili, culture ancestrali e mari che raccontano storie diverse ma complementari. Una terra antica e contemporanea che offre al viaggiatore un universo di identità, paesaggi e tradizioni che non smette di stupire.

Definito da Pablo Neruda “la dolce cintura d’America”, il Centroamerica ha cambiato il clima mondiale: unendo le masse continentali del Nord e del Sud America, questo processo non solo chiuse la comunicazione diretta tra l’oceano Pacifico e l’Atlantico, ma alterò le correnti marine globali, influenzando la formazione dei poli di ghiaccio e la regolazione del clima terrestre. Oggi custodisce oltre il 12% della biodiversità globale: più di 30.000 specie di piante, 500 di mammiferi e rettili, e oltre 1.000 specie di uccelli.

In foto: Cascada Las Pilas, El Salvador; Copán Ruinas, Honduras

L’istmo, che si estende dal Belize a Panama con appena 560 mila km², concentra uno dei corridoi biologici e culturali più ricchi del pianeta. Le sue coste contano più di 6.000 chilometri bagnati dal Caribe e dal Pacifico, rafforzando il suo ruolo di cerniera tra mari e mondi.

L’istmo pulsa anche al ritmo della terra. La catena vulcanica centroamericana si estende dal Tacaná, al confine tra Messico e Guatemala, fino al vulcano Barú, a Panama, tracciando una linea di oltre 1.500 chilometri di vulcani attivi e inattivi.

Volcán de Fuego – Guatemala

In Guatemala, il Tajumulco raggiunge i 4.222 metri sul livello del mare: è la cima più alta di tutto il Centroamerica. El Salvador conta più di 170 strutture vulcaniche, di cui 23 attive. In Honduras, le Isole del Cigno e il vulcano Yojoa fanno parte del suo complesso geologico. Il Nicaragua possiede l’imponente catena dei vulcani Masaya, Momotombo e San Cristóbal, quest’ultimo con 1.745 metri sopra il livello del mare, il più alto del Paese.

Isla Ometepe, Nicaragua

A Panama, il Barú si innalza a 3.475 metri, un punto panoramico naturale da cui si possono scorgere in un solo mattino sia l’Atlantico che il Pacifico. Questa catena vulcanica, parte del Cinturone di Fuoco del Pacifico, rende la regione un palcoscenico di contrasti: suoli fertili che alimentano coltivazioni come il caffè e, allo stesso tempo, attività sismica costante che ne plasma la storia.

Volcán Barú, Panamá

L’istmo è una delle zone con la maggiore densità biologica al mondo. In uno spazio relativamente ridotto, più di 1.000 specie di uccelli, identificate fino ad ora, solcano i suoi cieli. In questa regione, si concentrano più di 30.000 specie di piante e circa 500 specie di mammiferi e rettili, che la rendono un laboratorio naturale per la scienza e una destinazione privilegiata per l’ecoturismo. La posizione geografica permise il Grande Scambio Biotico Americano, quando specie del nord e del sud attraversarono liberamente dopo la formazione del ponte di terra.

In foto: Placencia Belize; Quetzal, l’uccello tropicale simbolo nazionale del Guatemala

Dai vestigi maya di Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras fino alle tradizioni afro-antillane del Caribe nicaraguense e panamense, il Centroamerica – oltre al suo ruolo geologico e biologico – è anche uno spazio culturale vibrante. Una terra di straordinaria bellezza dove gli uccelli attraversano ogni giorno frontiere invisibili e il fuoco modella la vita. In questo istmo minuto ma potente, ogni viaggio diventa un incontro: con la natura, con la storia, con la memoria dei popoli. Un viaggio nel Centroamerica è un invito a guardare oltre le mappe e scoprire l’immensità racchiusa in un lembo di terra.

