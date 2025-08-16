È durato circa tre ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sulla guerra in Ucraina. Un incontro definito “costruttivo” e “produttivo” dai due leaderi ma senza alcun accordo sul “cessate il fuoco”. Zelensky lunedì tornerà da Trump nello Studio Ovale. “Ok al trilaterale con Putin”.

È terminato senza un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina, dal momento che Putin è rimasto ancorato alle sue condizioni, mandando un avvertimento non solo a Zelensky, ma anche a tutta l’Europa, invitando quest’ultima a “non ostacolare” i suoi piani. Il capo di stato russo ha invitato a Mosca Trump, che ha suggerito a Kiev di trovare un accordo perché “la Russia è più grande”. L’incontro è avvenuto in Alaska ed erano dieci anni che Putin non metteva piede in territorio americano.

I due hanno camminato insieme sul tappeto rosso, si sono stretti la mano, hanno viaggiato insieme da soli e senza interpreti sulla limousine del presidente Usa. Con loro erano presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff per gli Usa e i ministri Sergei Lavrov, responsabile degli Esteri, e Andrei Belousov, alla Difesa, per la Russia.

L’esito dell’incontro

Al termine dell’incontro, c’è stata una conferenza stampa congiunta e i due presidenti hanno posato davanti alla stampa con una scritta alle spalle, “Pursuing Peace”, che significa “perseguire la pace”, durante la quale però non hanno risposto alle domande dei giornalisti. Vladimir Putin è rimasto fermo sulle sue posizioni. Dopo essersi complimentato con Trump, ha descritto come “costruttivi” i negoziati. Nessun cessate il fuoco è arrivato da questo summit e il presidente russo ha affermato, rivolgendosi al Tycoon, che “se fosse stato lui il presidente, non ci sarebbe stata la guerra”.

Putin ha mandato un messaggio ai leader europei, invitandoli a sostenere gli sforzi di pace suoi e di Trump, senza interferire.

Dopo l’incontro, Zelensky ha confermato che lunedì tornerà da Trump nello Studio Ovale e ha dichiarato: “Ok al trilaterale con Putin”.

Le reazioni dei leader

Il premier britannico Starmer ha così commentato l’incontro tra Trump e Putin: “Nessun percorso di pace senza Zelensky, accogliamo con favore disponibilità Usa a garantire sicurezza”. Tutti i leader europei sono concordi nel dire che non ci possono essere decisioni senza Kiev, respingendo il diritto di veto da parte di Mosca.

Per il ministro degli esteri Tajani: “Putin-Zelensky? Roma pronta ospitare incontri pace”. Per la premier Meloni: “Solo Kiev può trattare su condizioni e suoi territori”. Per Macron: “Lavoreremo con Usa e partner europei per passi avanti concreti”.

Critiche dalle opposizioni con Giuseppe Conte del M5s che ha detto: “Ora all’Europa del Riarmo – che non è stata costruttrice di canali di pace, soprattutto quando l’Ucraina era senza dubbio più forte ai tavoli – non resta che il ruolo da comprimario e augurarsi che lavorando duramente con pieno coordinamento diplomatico si imposti una pace giusta e ragionevole. E’ imbarazzante leggere nero su bianco l’esultanza di Meloni per ‘spiragli per discutere di pace’ dopo la politica guerrafondaia e ostile a negoziati condotta da Chigi in questi anni”.