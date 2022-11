La svolta a destra non c’è stata: i Repubblicani conquistano la Camera, ma è testa a testa al Senato. Con la sconfitta dei candidati legati all’ex presidente, l’America guarda al dopo-Trump.

Gli Stati Uniti sono andati al voto per rinnovare l’intera Camera dei deputati e un terzo del Senato a livello federale, ma anche per eleggere i governatori di 36 stati e 30 procuratori generali.

Non si conoscono ancora tutti i risultati definitivi, ma il dato più importante finora è che la cosiddetta “onda rossa” (dal colore storicamente associato al partito della destra americana) non c’è stata. I Repubblicani, la cui vittoria era ampiamente prevista in entrambe le camere, hanno vinto solo alla Camera (si votava per eleggere tutti i 435 membri), anche se la maggioranza non è ancora chiara: finora sono stati assegnati 207 seggi ai Repubblicani e 189 seggi ai Democratici.

Al Senato, al momento la situazione è 49 seggi a 48 per i Repubblicani, ma è tutto ancora aperto, perché mancano da assegnare i seggi della Georgia, del Nevada e dell’Arizona.

Fino ad oggi, i Democratici avevano la maggioranza in entrambe le camere.

Queste elezioni di Midterm rappresentano una sconfitta importante per Donald Trump, che sperava nel trionfo repubblicano e ha visto perdere tutti i suoi candidati. Non è lo scenario che Trump aveva immaginato, non è l’«umiliazione» dei democratici e di Joe Biden evocata nei suoi comizi. Brucia soprattutto la sconfitta di Mehmet Oz (la star televisiva Dr. Oz), candidato in Pennsylvania per il Senato, battuto nettamente dal vice governatore John Fetterman. La stampa americana parla di un “Trump furioso“, ma comunque non disposto a rinunciare alla sua ricandidatura alla guida della Casa Bianca.



I Governatori

I dati sui 35 nuovi governatori ancora non sono definitivi, ma qualcosa si può già dire. Due stati che in precedenza erano governati dai Repubblicani, il Maryland e il Massachusetts, sono diventati Democratici.

I Dem hanno perso in Georgia e Texas. In Florida, il governatore Repubblicano uscente Ron DeSantis è stato rieletto con un netto vantaggio, vincendo anche dove i Repubblicani andavano male da decenni, come nella contea storicamente Democratica di Miami-Dade. Questo dato è molto importante perché De Santis è considerato da molti il rivale di Trump come prossimo possibile candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti.

I Referendum

In diversi stati si è votato anche su una serie di referendum popolari, le cosiddette “ballot initiatives”. In cinque stati si è votato sull’aborto, e in tutti i casi ha vinto il fronte che chiede un accesso libero e sicuro all’interruzione di gravidanza. In California, Michigan e Vermont si è votato (con la vittoria del Sì) per inserire la protezione dell’accesso all’aborto nella costituzione statale. In Kentucky, invece, è stato rigettato un emendamento che avrebbe vietato nella costituzione statale il diritto all’aborto o il finanziamento a servizi legati ai diritti riproduttivi.

Arkansas, North Dakota e South Dakota hanno votato contro la legalizzazione della marijuana, mentre Maryland e Missouri hanno votato a favore. Il Colorado ha fatto un passo in più, approvando la legalizzazione dei funghi psichedelici.