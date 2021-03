Mentre Israele riparte e i vaccini corrono in Usa e Regno Unito, l’Europa rallenta: Germania e 16 dipartimenti francesi tornano in lockdown. E la Grecia punta sulle isole covid-Free.

I contagi da coronavirus nel mondo superano i 123 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati sono oltre 2,7 milioni dall’inizio della pandemia. In Italia l’ultimo bilancio è di 18.765 nuovi casi e 551 morti con il tasso di positività che nell’ultima giornata è sceso al 5,6%. Procede a rilento la campagna vaccinale: ad oggi gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid sono 8 milioni e solo 2,5 anche il richiamo. Finora, l’83,8% delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. Ma come procede la pandemia negli altri Paesi?

Stati Uniti



Corre la campagna vaccinale negli Stati Uniti con 126 milioni di americani che hanno ricevuto il siero anti-Covid. Biden ha annunciato che la prossima settimana ne arriveranno altri 27 milioni (23 milioni di Pfizer e Moderna e circa 4 di Johnson & Johnson). Per l’inizio dell’estate si punta a vaccinare tutta la popolazione. Gli Usa hanno pagato il prezzo più alto del mondo in termini di vite umane, con oltre 500mila morti per Covid.



Regno Unito



Crollano i contagi e i decessi nel Regno Unito: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.342 nuovi casi e solo 17 decessi, il dato minimo da 6 mesi. Solo a gennaio i contagi giornalieri avevano superato la quota di 60mila. Il forte miglioramento dei dati è dovuto anche alla massiccia campagna di vaccinazione in atto nel Paese dove finora sono stati vaccinati oltre 30milioni (il Paese è quarto nel mondo, dopo Usa, Cina e India). Boris Johnson ha confermato l’obiettivo di arrivare a «offrire una prima dose» a tutti gli adulti over 18 nel Regno per il 31 luglio. Il Regno Unito è il Paese che ha registrato il maggior numero di morti d’Europa: oltre 126mila.

Israele



Israele è il primo Paese post Covid: la prima dose di vaccino è stata somministrata al 60% della popolazione (5,2 milioni di abitanti) e il richiamo a 4,6 milioni. I dati diffusi dal Ministero della Salute sono esaltanti: l’indice Rt di contagio è allo 0,6 e continua a scendere. Intanto il Paese torna gradualmente alla normalità, grazie anche al Green Pass, il certificato vaccinale: riaprono le scuole, ripartono i concerti, torna il pubblico negli stadi e la capienza dei ristoranti arriva al 75% all’interno e fino al 100% all’esterno. Da aprile potrebbe essere rimosso l’obbligo di indossare la mascherina.

Mentre dal mondo arrivano dati molto incoraggianti su vaccini e riaperture, l’Europa, travolta da errori, lentezze e ritardi della campagna vaccinale, è nel pieno della terza ondata con alcuni Paesi che tornano in lockdown.

Germania



Berlino ha esteso il lockdown fino al 18 aprile, nel tentativo di abbassare la curva dei contagi. Sugli spostamenti privati, tuttavia, si tratta di misure meno restrittive rispetto a quelle italiane: in Germania ad esempio non c’è mai stato il coprifuoco serale. In questi mesi, inoltre, il governo ha garantito aiuti economici importanti a tutte le attività danneggiate dalla pandemia. A Pasqua però ci sarà il lockdown più duro di sempre con limiti alle visite tra privati e tutti i negozi chiusi (tranne il sabato). Nelle ultime 24 ore in Germania ci sono stati 7.500 nuovi contagi con 250 decessi. I vaccini somministrati nel Paese sono finora oltre 10 milioni (2 in più dell’Italia).

Francia



Sedici dipartimenti della Francia, tra cui la regione di Parigi, sono oggetto di nuove restrizioni, dallo scorso venerdì per le prossime quattro settimane. Nel Paese, è il terzo lockdown anti-coronavirus, ma le scuole restano aperte. Nelle ultime ore, i nuovi casi sono stati 14mila. Dopo la Germania, la Francia è il secondo Paese europeo per dosi di vaccino somministrate: oltre 8,6 milioni.

Spagna

Migliora la situazione epidemiologica in Spagna: nell’ultima giornata sono stati 4.820 i nuovi casi e 168 i morti. Intanto il governo spagnolo vorrebbe riaprire ai turisti da maggio con il passaporto Covid digitale. Nel Paese vige il coprifuoco dalle 22, bar e ristoranti sono aperti come in Italia, mentre le discoteche e le sale da ballo sono chiuse sia nella Spagna continentale che sulle isole (Canarie e Baleari). Per il periodo pasquale è vietato muoversi da una Regione all’altra se non per motivi giustificati.

Grecia

Nelle ultime si è parlato molto del “modello Grecia” per la ripartenza turistica con le isole Covid-free. Il governo ha puntato molto sulle vaccinazioni di massa nelle isole e nelle località turistiche, in vista della stagione estiva. In alcune isole è già stata vaccinata l’intera popolazione. Si tratta di aree con pochi residenti, ma con grandi potenzialità ricettive: ospitano fino a decine di migliaia di presenze. Il governo greco è stato il primo a proporre l’introduzione del passaporto sanitario ai vertici dell’Unione Europea. In Grecia, i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 1.705 con una media giornaliera di 2.364 nell’ultima settimana. Le dosi di vaccino somministrate finora sono circa 1,5 milioni.