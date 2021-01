Il giorno dopo aver superato la maggioranza relativa al Senato con 156 Sì, ma non quella assoluta (di 161), il premier Conte ha incontrato Mattarella. Il presidente del Consiglio ha due settimane per allargare l’alleanza, lavorando alla nascita di un gruppo centrista.



Cinquanta minuti è durato l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un dialogo “interlocutorio” in cui il presidente del Consiglio ha comunicato al capo dello Stato la volontà di rafforzare la maggioranza con la costituzione di un nuovo gruppo centrista al Senato. Una scelta obbligata dopo il voto sulla fiducia di martedì a Palazzo Madama che si è concluso con 156 voti favorevoli e 140 contrari. Un risultato precario anche perché, senza i voti dei renziani, il governo è in minoranza in diverse commissioni parlamentari importanti. Il governo dunque ha la maggioranza relativa ma non quella assoluta (di 161) e avrà bisogno di un sostegno più forte per poter governare. Per farlo, Conte cercherà di coinvolgere nel nuovo gruppo “liberale” ed “europeista” i cosiddetti “costruttori” di centro, guardando soprattutto ai parlamentari di Forza Italia e Italia Viva dissidenti e ai fuoriusciti del M5S.

Chi ha votato la fiducia. Da Forza Italia, hanno votato a favore due senatori (Mariarosaria Rossi e Andrea Causin) e la deputata Renata Polverini. I tre sono stati subito espulsi dal partito, ma altri 8-10 potrebbero lasciare Fi nei prossimi giorni. Hanno votato sì alla fiducia i senatori a vita Mario Monti, Elena Cattaneo e Liliana Segre, ma anche il socialista Riccardo Nencini (iscritto al gruppo parlamentare di Italia Viva) e l’ex esponente del Movimento 5 Stelle Alfonso Ciampolillo. Anche in Italia Viva, sarebbero non pochi i parlamentari vicini all’addio a Renzi, come Eugenio Comincini (ex Pd) che ha già dichiarato di essere disponibile a sostenere il governo per evitare il rischio di elezioni anticipate.



Dalle opposizioni, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno annunciato: «Conte non ha i numeri, andremo da Mattarella». Ed oggi, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia saliranno al Colle per incontrare il presidente della Repubblica.