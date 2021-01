A mezzogiorno, il premier Conte è salito al Colle per le dimissioni. Da domani, le consultazioni di Mattarella. L’ipotesi, ora, è un reincarico per il “ter”, con una nuova maggioranza aperta al centro, mentre nasce al Senato i gruppo dei Responsabili. Berlusconi: “O governo di unità nazionale o urne”.

La strada per un nuovo governo Conte, il terzo, è in salita e i numeri, finora, sono precari per garantire una nuova maggioranza allargata ai “responsabili” di centro. Oggi Giuseppe Conte, dopo il Consiglio dei ministri delle 9, è salito al Quirinale per presentare le sue dimissioni. Il governo resta in carica solo per gli affari correnti. La crisi di governo è stata aperta da Matteo Renzi, che una settimana fa ha ritirato le due ministre di Italia Viva, Bonetti e Bellanova.



Cosa succede da oggi

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, avvierà domani consultazioni-lampo con tutte le forze politiche. La soluzione più probabile, ad oggi, è il reincarico al premier uscente per un “ter”, come auspicano Pd, M5s e Leu, con il sostegno dei ‘responsabili’. L’Udc ha annunciato che non entrerà in maggioranza, così come Forza Italia. A complicare le trattative, c’è la riforma della giustizia del ministro Bonafede, a cui i centristi sono contrari, così come Italia viva.

La seconda ipotesi è quella di un governo di tutti, che sembra essere finora l’unica alternativa al Conte ter, ma l’idea di un nuovo governo tecnico entusiasma molto poco sia maggioranza che opposizione. In assenza di una soluzione condivisa, resta la soluzione estrema dello scioglimento delle Camere, con nuove elezioni politiche, probabilmente a giugno.

Nasce il gruppo dei Responsabili in Senato. Il nuovo gruppo utilizzerà il simbolo del Maie, la lista degli eletti all’estero. Finora, ne fanno parte dieci senatori che hanno già votato la fiducia la settimana scorsa e quindi non aggiungono numeri alla maggioranza. Il gruppo però è in fase di costituzione, che sta avvenendo per consentire ai parlamentari di partecipare domani alle consultazioni. Gli attuali senatori del gruppo sono: l’ex M5S Maurizio Buccarella, Adriano Cario (Maie), Saverio De Bonis (Maie), l’ex M5S Luigi Di Marzio, Ricardo Merlo (Maie) gli ex Fi Sandra Lonardo, Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin. In trattativa l’ex Grillino Alfonso Ciampolillo. Il capogruppo dovrebbe essere Causin.

Le posizioni dei partiti

Le tre forze della maggioranza sono unite, al fianco del premier. “Ringrazio ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme”, ha detto Conte alla sua ormai ex squadra di governo. “Sostegno e compattezza”, hanno risposto i capi delegazione delle forze di maggioranza, Alfonso Bonafede (M5S), Dario Franceschini (Pd) e Roberto Speranza (Leu).

Dalle opposizioni, Matteo Renzi al momento tace: è in programma per questa sera, alle 22.30, una assemblea dei gruppi parlamentari. Da Berlusconi, le ipotesi in campo sono solo due: “O governo di unità nazionale o le urne”. Per le elezioni anticipate si schiera Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, mentre Matteo Salvini riunisce la segreteria politica del partito, ma non parla di ritorno immediato al voto.