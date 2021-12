Da lunedì anche la Calabria è in zona gialla. Si aggiunge al Friuli Venezia Giulia e alla provincia autonoma di Bolzano. Ma cosa cambia? La sola differenza è l’obbligo di mascherina all’aperto.



Con l’impennata di contagi da Covid-19 e l’aumento di ricoveri e decesssi – seppur con numeri molto più limtati dello scorso anno, grazie al freno rappresentato dai vaccini -, tornano in Italia i colori con cui il governo indica la fascia di rischio delle regioni italiane. Da lunedì 13 novembre, anche la Calabria è entrata in zona gialla, lo stesso colore in cui si trovano già il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano. Il resto d’Italia, ad oggi, è tutto in zona bianca, anche se molte regioni rischiano il cambio di colore nei giorni di Natale, come il Lazio e la Lombardia.

Ma cosa cambia tra la zona gialla e quella bianca? L’unica differenza è, in zona gialla, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. In zona bianca, l’obbligo vale solo per i luoghi chiusi, quelli affollati all’aperto e i trasporti pubblici.

Tutte le altre limitazioni sono venute meno con l’entrata in vigore del Green Pass rafforzato. Ad esempio, non ci sono più distinzioni per quanto riguarda i limiti di capienza di eventi, spettacoli e ristoranti al chiuso: in tutti questi luoghi si può accedere solo con il Green Pass rafforzato, sia in zona gialla che in quella bianca.

Inoltre non c’è più un limite al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo al chiuso di un bar o di un ristorante (prima del 6 dicembre in zona gialla il limite era di 4 commensali non conviventi).

Ieri, intanto, il governo ha prorogato lo stato di emergenza di altri 3 mesi: durerà fino al 31 marzo, così come il Super Green Pass in zona bianca.