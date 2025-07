Anche il sindaco Beppe Sala è tra i 74 indagati, deve rispondere di falso e induzione indebita. Secondo gli inquirenti, l’inchiesta delineerebbe un vero e proprio “sistema” di speculazione edilizia selvaggia. Destra e sinistra divise sulle richieste di dimissioni.

Di Marta Foresi

È esplosa giovedì mattina la maxi-inchiesta sulla gestione urbanistica del Comune di Milano: 74 persone iscritte nel registro degli indagati, accuse che spaziano da corruzione e falso a induzione indebita, abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Secondo gli inquirenti, si delineerebbe un vero e proprio “sistema” di speculazione edilizia selvaggia, che ha favorito una cerchia ristretta di interessi privati, a discapito dell’interesse pubblico. Le inchieste sono incentrate in particolare su progetti di costruzione di palazzi di grandi dimensioni, trattati formalmente come ristrutturazioni di edifici molto più piccoli o costruiti all’interno di cortili.

Il sindaco Beppe Sala figura tra gli indagati, con accuse di falso e induzione indebita relative alla nomina del presidente della Commissione per il Paesaggio, Giuseppe Marinoni, e per presunte pressioni in merito al progetto del Pirellino. L’inchiesta coinvolge anche l’assessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi, il direttore generale Malangone, l’imprenditore Manfredi Catella (Coima) e l’architetto Stefano Boeri. I pubblici ministeri hanno chiesto sei misure cautelari – tra arresti domiciliari e carcere – per esponenti dell’amministrazione e del settore privato, incluso l’assessore Tancredi e i vertici della Commissione per il Paesaggio.

Le reazioni politiche

Beppe Sala ha definito “allucinante” aver appreso della propria iscrizione sul registro degli indagati dai giornali anziché dalla Procura e ha respinto ogni addebito. Il Partito Democratico, con la segretaria Elly Schlein, ha espresso solidarietà a Sala, che lunedì sarà in aula per riferire sulle accuse.

Lega, Fratelli d’Italia e M5S hanno chiesto il voto anticipato, ma la premier Giorgia Meloni ha però escluso “l’automatismo dimissioni-avviso di garanzia”, affermando che sia il sindaco che l’assessore dovranno decidere “in base alle capacità di governare”. Forza Italia ha dichiarato di essere un partito garantista, pertanto non chiederà le dimissioni di Sala.

Cosa succede ora?

Lunedì 21 luglio 2025 Sala riferirà in aula, mentre l’udienza preliminare del 23 luglio sarà decisiva per l’esito delle misure cautelari richieste. L’inchiesta potrebbe cambiare radicalmente il panorama politico e urbanistico di Milano, con effetto anche sui grandi progetti in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

Foto copertina © Beppe Sala, via Facebook