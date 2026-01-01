Il cuore del discorso del presidente sono state la pace, la democrazia e la costruzione del futuro: “La Repubblica siamo noi”. Ai giovani ha detto: “Non rassegnatevi”.

La Redazione

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raccolto consensi bipartisan. A reti unificate, ha parlato per circa 15 minuti in piedi dallo studio “alla Vetrata” del Quirinale, con alle spalle il tricolore e le dodici stelle dorate dell’Unione europea. È stato l’undicesimo discorso di san Silvestro di Mattarella, che prima di tutto ha parlato della necessità della pace, citando Ucraina e Gaza.

“Il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte”, ha detto. Poi ha ricordato gli ottant’anni della nostra Repubblica, sfogliando “un album immaginario” con le foto simbolo. “L’Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi”, ha aggiunto. E ancora: “La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi”. E riferendosi ai “problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall’incertezza del contesto internazionale che attraversiamo”, ha ricordato: “Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia”. Infine l’appello ai giovani: “Non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, 80 anni fa, costruì l’Italia moderna”.

“L’Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi. Possiamo perché questa storia è frutto del sacrificio, dell’impegno, della partecipazione di tante generazioni di italiane e italiani. Ognuno ha messo la sua tessera in quel mosaico”, ha detto Mattarella.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. I leader di tutti i partiti hanno commentato positivamente le parole di Mattarella.

“Il discorso del Presidente Mattarella, al quale rivolgo a nome mio e del Partito Democratico i migliori auguri per l’anno che inizia e un ringraziamento sincero, ha tenuto insieme il passato, il presente e il futuro del nostro Paese. Aver cura della nostra Repubblica è davvero responsabilità di tutte e tutti i cittadini.” Così la segretaria del Pd Elly Schlein.