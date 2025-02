L’Ucraina «cede» e trova l’accordo con Trump sulle «terre rare», i grandi giacimenti sotterranei dal valore di 11,5 trilioni di dollari, mentre il Cremlino boccia la forza di pace con truppe europee.

La Redazione

Washington ha dovuto rivedere al ribasso la propria richiesta di un diritto a 500 miliardi di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali e l’accordo sulle «terre rare» è un compromesso sia per gli Usa che per l’Ucraina. Kiev lo ha accettato, nella speranza che possa servire a migliorare le relazioni con l’amministrazione Trump e preparare il terreno per l’impegno Usa a lungo termine per garantire la sicurezza militare dell’Ucraina. Trump ha annunciato che l’accordo con Zelensky sarà firmato venerdì.

L’accordo prevede la cessione agli Stati Uniti dei proventi derivanti dallo sfruttamento di alcuni suoi giacimenti di minerali preziosi, le cosiddette «terre rare». La cifra, nel dettaglio, non è stata resa nota.

Alla domanda fino a quando le forniture di equipaggiamento e munizioni statunitensi all’Ucraina continueranno, Trump ha risposto: «Forse finché non avremo un accordo con la Russia… Dobbiamo avere un accordo, altrimenti continuerà».

Intanto, Putin ha bocciato la proposta di peacekeeping europeo, accusando Kiev e l’Ue di alimentare la guerra.

Cosa sono le «terre rare»

Kiev possiede grandi giacimenti sotterranei per un valore di 11,5 trilioni di dollari non solo di terre rare come lo scandio, ma anche di altri minerali essenziali, come litio, grafite, cobalto e titanio. Queste risorse producono un mercato globale che vale già quasi 11 miliardi e che entro il 2031 raggiungerà i 21,7 miliardi di dollari con un ritmo di crescita del 7,4% l’anno. Queste materie prime sono indispensabili nell’industria tecnologica e in quella della difesa. Ad esempio, si usano per creare magneti permanenti, fibre ottiche ma sono fondamentali anche per le turbine eoliche e i pannelli solari. Molti dei giacimenti di materie prime critiche si trovano proprio nel Donbass.

Foto copertina © dal profilo X di Volodymyr Zelensky