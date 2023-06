Dopo il tentativo di rivolta del gruppo di mercenari di Wagner contro Putin, a Prigozhin sarebbe stata garantita l’amnistia in cambio della resa. Cosa succederà adesso?

La Redazione

Non sono ancora chiare né le dinamiche né tanto meno le conseguenze della fallita rivolta del gruppo paramilitare di mercenari Wagner, tentata in Russia fra venerdì e sabato. Fino a pochi giorni fa, era la milizia autonoma più potente e meglio addestrata delle forze militari russe nella guerra in Ucraina. Il gruppo, guidato dal suo capo Yevgeny Prigozhin, ha dato un contributo molto significativo all’invasione russa, portando a casa l’unica vera vittoria militare contro Kiev, ovvero la presa di Bakhmut. Secondo il Financial Times, nelle ultime settimane il gruppo Wagner è stato impegnato in operazioni offensive, mentre al momento le forze russe sul fronte sono impiegate in modalità difensiva.

La rivolta fallita

Tra venerdì e sabato, i soldati del gruppo Wagner si sono radunati in massa nei pressi di Rostov, una grossa città russa nel sud del Paese, che conta circa un milione di abitanti. Da qui è partita la brevissima rivolta armata di Prigozhin e del suo gruppo mercenario, durata circa 24 ore. I convogli militari avrebbero dovuto marciare verso nord in direzione di Mosca, ma l’accordo con il governo russo ha posto fine alla rivolta. Gli scontri tra gli eserciti, in realtà, non ci sono mai stati perché i militari di Wagner di fatto non hanno incontrato alcuna resistenza. L’accordo raggiunto prevede l’amnistia per Prigozhin in cambio della fine della rivolta e scongiura, così, il pericolo di una guerra fratricida nel cuore della Russia. Prigozhin però risulterebbe «ancora indagato per ammutinamento» e l’amnistia promessa lascia trasparire un malumore diffuso nel Paese.

L’offensiva ucraina

Tre settimane fa l’esercito ucraino ha iniziato una controffensiva attesa da mesi, ma finora i successi militari sono stati molto limitati. Kiev non è riuscita a sfondare in nessun punto le linee difensive della Russia e negli ultimi giorni, nonostante il caos causato dalla rivolta di Wagner, ha annunciato la riconquista di un solo territorio, il paese di Krasnohorivka, nella periferia orientale di Donetsk.

Cosa accadrà ora?

Secondo tutti gli analisti internazionali, al momento le conseguenze sono imprevedibili. Molto dipenderà da quel che accadrà al gruppo Wagner: se sarà sciolto e quali (e quanti) dei suoi membri saranno assorbiti dall’esercito regolare.