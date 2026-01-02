Almeno 40 persone sono morte e 119 sono rimaste ferite, nell’incendio divampato nel locale svizzero, durante una festa nella notte di Capodanno. Le cause sono state le candele vicine al soffitto e una sola uscita. Tra gli italiani, sei sono i dispersi e 13 i feriti.

La Redazione

Sono almeno 40 le persone morte nell’incendio scoppiato intorno all’1.30 del mattino del primo gennaio al Constellation, un bar molto frequentato nella rinomata località alpina svizzera di Crans Montana, 119 i feriti. “80-100 persone sono in condizioni critiche”, ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer. “Delle persone ricoverate negli ospedali – ha aggiunto – molte non sono state ancora identificate”. La procuratrice generale che sta guidando le indagini ha affermato che probabilmente l’incendio è stato causato dalle candele pirotecniche vicine al soffitto. Nel locale c’era solo un’uscita. La proprietà del bar è di una coppia di francesi. Ora si indaga per omicidio e incendio colposo. Sotto accusa sono anche i pannelli isolanti.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivato a Cars-Montana dopo la strage, ha detto: “Per quanto riguarda i dati che noi abbiamo, ci sono 13 italiani feriti, dei quali 3 ricoverati al Niguarda di Milano, un quarto sta arrivando sempre al Niguarda, e 6 dispersi”. Il vicepremier ha ricordato che sono state identificate al momento solo sei vittime e che tra esse non figurano italiani.

Le vittime sono soprattutto giovani, perché il bar è noto per esser frequentato soprattutto da loro.

L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in un’intervista a Repubblica, ha fatto sapere che è stata allestita “una piccola unità di crisi in paese per potere assistere le famiglie in arrivo”. “Le autorità svizzere hanno provveduto ad informare tutti i familiari delle persone ricoverate: sono 112 in tutti, 107 dei quali identificati. E tra loro gli italiani feriti sono 13 – ha spiegato l’ambasciatore – ne restano ancora cinque da identificare e per questo la lista dei dispersi potrebbe ancora variare”.