Via libera ai corridoi umanitari: nella serata di ieri si è concluso il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina. Ecco cosa (non) si è deciso.

Ieri sera si è concluso a Brest, in Bielorussia, il secondo incontro tra le delegazione russa e quella ucraina. Di fatto nessuna soluzione politica né militare è stata adottata. L’unica novità è la creazione di corridoi umanitari per far evacuare chi vuole fuggire dall’Ucraina e il cessate il fuoco temporaneo per renderli possibili. Inoltre, i due Paesi si sono accordati per un nuovo incontro, un terzo round di negoziati che si terrà probabilmente all’inizio della prossima settimana.

Né il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, né quello russo Vladimir Putin, hanno presenziato all’incontro. Kiev ha mandato il suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, e quello della Difesa, Oleksii Reznikov. Mosca non ha inviato nessun ministro.

Su twitter Mikhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha sottolineato che gli obiettivi in agenda erano tre: cessate il fuoco immediato, armistizio e corridoi umanitari.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022



Putin “vuole il controllo di tutta l’Ucraina”

Zelensky ha chiesto a Putin un incontro diretto, “l’unico modo per fermare una guerra”. Il presidente russo invece ha ribadito quanto detto il giorno dell’invasione: che russi e ucraini sono lo stesso popolo e che non ha intenzione di tornare indietro. E dopo una telefonata con il leader di Mosca, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che “Putin vuole il controllo di tutta l’Ucraina e il peggio deve ancora arrivare”. Il ditattore russo in Tv ha dichiarato: “Distruggeremo l’anti-Russia”.



I negoziati non hanno fermato le bombe: Mosca ha continuato a bombardare l’intero Paese e la tregua pare sempre più lontana.