Italia, Germania, Francia e Spagna hanno sospeso per precauzione l’uso del vaccino di AstraZeneca, in attesa delle conclusioni dell’Ema, attese entro giovedì. L’Oms e l’Aifa rassicurano: “Vaccino sicuro, chi l’ha fatto stia tranquillo”.

L’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ieri ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Una decisione condivisa con Francia, Germania e Spagna, in attesa della riunione dell’Ema prevista per giovedì per valutare i dati e arrivare a una conclusione. La scorsa settimana, l’Aifa aveva sospeso un solo lotto del vaccino di AstraZeneca (ABV2856) a scopo precauzionale.

La decisione è stata assunta in seguito alle segnalazioni di casi ancora da verificare di problemi circolatori (trombosi) riscontrati in alcune persone da poco vaccinate e di alcuni decessi. Si tratta, è necessario specificare, di poche decine di casi di trombosi riscontrati su 17 milioni di dosi già somministrate nel mondo.

Le rassicurazioni di Ema, Aifa e Oms

L’EMA (Ente europeo dei medicinali) è al lavoro per valutare i casi sospetti segnalati e giovedì renderà note le conclusioni. Ieri però ha specificato che i casi di trombosi sul totale dei pazienti vaccinati hanno una proporzione simile a quelli riscontrati nella popolazione generale, ribadendo quanto aveva comunicato la scorsa settimana: “I benefici del vaccino di AstraZeneca nel prevenire la COVID-19, con il rischio di ricovero e morte, superano i rischi delle reazioni avverse”.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ritiene – in linea con le principali autorità sanitarie – che non ci siano elementi per sospendere l’impiego del vaccino di AstraZeneca, già somministrato in 17 milioni di dosi.

Anche l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha rassicurato ieri sostenendo che la “Sospensione è precauzionale, il vaccino è sicuro, chi lo ha fatto stia tranquillo”. Il presidente Giorgio Palù intervistato da Repubblica ha detto: “Adesso basta con i falsi allarmi, i vaccini sono sicuri e l’Aifa vigila. Non bisogna assolutamente spaventarsi, perché così si mette a rischio la riuscita della strategia contro il coronavirus”.



I dati di Astrazeneca

In Italia, su 2.196.000 dosi di vaccino Astrazeneca consegnate ne sono state somministrate 1.093.800. Nel mondo sono circa 17 milioni le dosi già inoculate. Come gli altri vaccini, anche quello di AstraZeneca ha dovuto superare numerosi test prima di essere autorizzato. Finora non si è evidenziato un aumento di eventi avversi gravi, tra chi lo ha ricevuto.

Il Regno Unito, su 11 milioni di dosi, ha rilevato 3 decessi e 45 trombosi tra i vaccinati (con Pfizer-BioNTech i casi di trombosi rilevati sono stati 48). Sono numeri che non indicano un nesso di causalità, ma solo temporale. Secondo l’ente britannico MHRA, i casi di trombosi verificati “non sono in quantità superiori rispetto al numero di casi che sarebbero avvenuti naturalmente nella popolazione vaccinata”.